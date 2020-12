Plusieurs centaines d'euros pour des baskets Lidl ?

Baskets Lidl et accessoires, revendus sur Le Bon Coin.

Il suffit de traîner quelques minutes sur les réseaux sociaux, en particulier sur "Le bon coin", pour tomber sur des baskets revendues à des prix affolants. Et pas n'importe quelles chaussures : les baskets de la marque Lidl, vendues douze euros en magasin, mais très à la mode et revendues beaucoup plus chères aux fans.

A Nîmes, et dans le Gard, on les trouve ainsi à plusieurs centaines d'euros la paire.

Baskets de la marque Lidl revendues dans le Gard © Radio France - Tony Selliez