Plusieurs centaines de manifestants à Auxerre et Sens ce mardi après- midi

Auxerre, France

Ils étaient 300 à Auxerre cet après-midi, selon la police, accompagnés d'une trentaine de gilets jaunes et 140 à Sens. Un mouvement unitaire des syndicats contre la politique du gouvernement.

Une première à Auxerre

A Auxerre le défilé s'est déroulé pour la première fois dans la zone commerciale des Clairions. Enseignants, agent des hôpitaux, salariés de l'industrie ou de la fonction publique, plusieurs professions étaient représentées avec chacune ses revendications:

Plus j’approche de la retraite plus je la vois s’éloigner - Nathalie, secrétaire

Illustration avec trois manifestants, trois profils différents, Nathalie une secrétaire, Yohan un enseignant et François qui travaille pour les douanes : " _il y a un gros ras le bol en France__, des petits salaires, un gasoil qui augmente de plus en plus dont plus personne ne se soucie, on ne s'en sort plus et puis en plus nos retraites, moi qui avance dans l'âge, je me dis chouette j'approche de la retraite et non elle se sauve comme une jeune mariée effarouchée "_explique Nathalie.

Les enfants dans les écoles ne sont pas du tout pris en compte - Yohan enseignant

Yohan est professeur des écoles : " l'avenir de notre pays c'est les enfants. et les enfants dans les écoles ne sont pas du tout pris en compte quand il y a des modifications de fonctionnement quand il y a de nouvelles lois mises en place."

On dirait que le pays va tomber- François, agent des douanes

François qui travaille dans les douanes voit dans le cortège des retraités, des infirmières, un peu tout le monde " c'est vraiment le ras le bol d'une _économie stupide_, qui se caractérise par un manque d'effectif et de moyen sous prétexte d'économie. On avance plus, on a l'impression que le pays va tomber."

Beaucoup de professions représentées dans le cortège des manifestants Copier

La grève dans les écoles a été suivie par près d'un quart des enseignants, selon les chiffres du ministère de l'Education, alors que le principal syndicat du primaire recense de son côté 40% de grévistes.