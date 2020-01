Plusieurs centaines de manifestants défilent ce matin contre la réforme des retraites à Reims

38ème jour de grève contre la réforme des retraites et nouvelle manifestation dans les rues de Reims ce samedi matin. Mobilisation en baisse par rapport à celle de jeudi avec plusieurs centaines de personnes.

Reims, France

Entre 300 et 400 manifestants, selon nos premières estimations, défilent ce matin dans les rues de Reims (Marne). Nouvelle mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites en ce 38ème jour de grève consécutif. Dans le cortège, plusieurs syndicats et quelques gilets jaunes, encadrés par une dizaine de policiers.

Cette manifestation intervient au lendemain d'une nouvelle réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, autour du financement des retraites et au surlendemain d'une mobilisation ayant réunie plus de 2 000 personnes à Reims.

Les grévistes espéraient rassembler au moins autant que jeudi, vœu visiblement non exaucé malgré le jour et l'horaire moins contraignants.

À noter que des rassemblements ont aussi été organisés à Châlons-en-Champagne et Épernay au même moment.