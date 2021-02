Plusieurs centaines de manifestants en Drôme et en Ardèche pour l'emploi et la défense des services publics

Plusieurs centaines de personnes manifestent ce jeudi pour l'emploi et la défense des services publics, à l'appel de différents syndicats (CGT, FSU, Solidaires). 300 personnes se sont rassemblées à Valence, plus de 150 à Montélimar et 80 à Privas.