150 millions d'euros pour la Creuse dans le cadre du programme France Relance

Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, s'est rendu à Guéret, Domeyrot et Boussac-Bourg ce lundi 25 octobre. Trois visites, dans trois lieux différents, avec un seul mot d'ordre : promouvoir le programme France Relance lancé en 2020 par le gouvernement pour soutenir l'économie face à la crise sanitaire. Le montant de l'enveloppe accordée à la Creuse est de 150 millions d'euros, et plus précisément 100 millions d'euros si on enlève le financement des aides aux entreprises du département pendant les deux confinements. Cette somme est destinée à financer plusieurs projets portés par les collectivités locales. La visite du ministre fut l'occasion de mettre en lumière trois projets financés par le programme.

Des bâtiments municipaux éco-responsables

Après une réunion à la préfecture à Guéret, Marc Fesneau s'est rendu à Domeyrot près de Gouzon en compagnie de plusieurs élus et des autorités préfectorales pour rencontrer le maire de la commune, Daniel Beuze, qui a initié un chantier de rénovation de la mairie et de la salle polyvalente. Le chaudière à fioul est en train d'être remplacée par une chaudière à bois et des panneaux solaires vont être installés. "C'est bien que dans une commune de 230 habitants comme celle-ci on ne s'exclut pas de l'idée qu'il faut faire de la transition énergétique. J'espère que cette démarche suscitera l'envie pour d'autres communes de le faire", félicite le ministre, avant de préciser que ces investissements permettent au final à la commune de faire au moins 3 000 euros d'économies par an puisqu'elle peut revendre une partie de l'énergie produite. Selon le maire, la rénovation de ces bâtiments a coûté environ 75 000 euros, financés à 80 % par l'État.

Le ministre Marc Fesneau s'est entretenu avec le maire de Domeyrot, Daniel Beuze, au sujet des bâtiments municipaux éco-responsables © Radio France - Julie Munch

Lutter contre les conséquences de la sécheresse à Boussac-Bourg

Après leur passage à Domeyrot, le ministre et les élus se sont rendus à Boussac-Bourg et plus précisément à la station de traitement et de captage des eaux des Martinats pour parler de l'interconnexion sur le réseau d'eau potable des communes. Derrière la complexité apparente de ce concept, se cache un objectif très concret qui est de lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. "En 2019 et en 2020 les communes de Nouzerines et Bétête ont eu des problèmes de débit d'eau et de production au niveau des captages", explique Romaric Larigauderie, le responsable du Syndicat d'Adduction d'Eau de Boussac. "Des travaux sont donc entrain d'être réalisés pour les connecter à notre réseau d'eau potable. Ainsi, en cas de sécheresse, nous pourrons ouvrir cette interconnexion et alimenter les abonnés en eau." Ce projet porté également par le maire de Boussac-Bourg Hervé Giraud est chiffré à 450 000 euros, subventionnés à 40 % par l'agence de l'eau et à 40 % par l'Etat à travers le programme France Relance.

Le chantier pour l'interconnexion sur le réseau d'eau potable de Boussac permet de pallier aux conséquences des sécheresses. Le ministre Marc Fesneau l'a visité. © Radio France - Julie Munch

Favoriser la transition numérique

Cette visite ministérielle fut aussi l'occasion d'annoncer la liste de 33 communes creusoises lauréates du fonds de transformation numérique des collectivités territoriales. Par exemple, Auzances va faire l'acquisition d'équipements informatiques pour la création d'espaces numériques, la communauté de communes Creuse Grand Sud va acheter du matériel informatique pour ses deux médiathèques, et La Souterraine va dématérialiser les demandes de permis de construire, créer un site internet et mettre à disposition une boîte mail d'élus pour communiquer avec les usagers. "Cette transition numérique s'accompagne du recrutement de 14 conseillers numériques dans le département pour accompagner les collectivités et les citoyens quels que soient leurs âges", explique le ministre Marc Fesneau. Le budget du programme France Relance consacré à cette "transition numérique" est de 282 625 euros.