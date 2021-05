"Mon travail compte moins" : des femmes parmi les centaines de manifestants du 1er Mai à Metz

Plusieurs centaines de manifestants ont rejoint le traditionnel défilé du 1er mai ce samedi à Metz, dans un contexte de crise sanitaire qui touche particulièrement le monde du travail. Des citoyens ont marché aux côtés des différentes organisations syndicales et militantes, pour la défense des droits des plus précaires, parmi lesquels les femmes sont très représentées.

Premières victimes de la précarité

La crise sanitaire a fragilisé de nombreux professionnels déjà concernés par des situations de précarité, comme les intermittents du spectacle. Ils défilaient ce samedi derrière les organisations syndicales de la CGT, de FO, de la FSU, ou encore des mouvements de la France Insoumise ou d'Europe Ecologie Les Verts, entre autres. Quatre femmes se tenaient derrière la banderole de ce groupe de professionnels : « Les femmes sont les premières victimes de la précarité », témoigne l'une d'entre elles, en raison de cette profession fortement féminisée.

Dans les rangs de Force Ouvrière, Marie-Pierre, secrétaire régionale de la branche santé- secteur public, réagit aux chants des revendications sur l'amélioration des salaires : « C'est vrai qu'en matière d'égalité salariale, les femmes gagnent moins que les hommes. Dans la fonction publique on a des grilles, mais par exemple il faut voir aussi que les femmes mettent leur carrière entre parenthèses pour donner naissance à leurs enfants, et ça ce n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Passer à temps partiel par exemple, pour le développement de carrière, ce n'est plus tout à fait la même chose, et ça c'est frustrant », reconnait--t-elle.

Entrée dans la vie active dans les années 80, celle qui espérait « un tournant dans les années 2000 » pour progresser en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, estime qu'il est au contraire de plus en plus difficile pour les femmes de trouver leur place dans le monde du travail : « Rien ne change », commente-t-elle.

« Mon travail compte moins »

Pour la première fois, la branche mosellane de l'association Osez le féminisme participait à la manifestation. Catherine Stotsky, l'une de ses membres, avait choisi de brandir le nom d'un homme sur sa pancarte : celui d'Ahmed Berrahal, représentant CGT au sein de la RATP . Selon elle, ce délégué serait aujourd'hui menacé de licenciement pour avoir dénoncé des faits de harcèlement dans son entreprise : « C'est celui qui dénonce des violences sexuelles qui est traité comme un coupable, donc on voulait montrer notre solidarité avec ce délégué syndical », explique-t-elle.

En tant que femme, j'ai l'impression que mon travail ne compte pas - Delphine

Pour beaucoup d'autres employées, la massification du télétravail pendant la crise sanitaire a révélé des inégalités de traitement beaucoup plus insidieuses : « En tant que femme, j'ai l'impression que mon travail ne compte pas », assure Delphine, qui travaille en tant qu'indépendante. Elle a toujours le sentiment de devoir « s'excuser » lorsqu'un de ses appels est interrompu par un cri d'enfant , « alors qu'un homme demandera à sa partenaire de trouver une solution et de calmer l'enfant parce qu'il est en train de travailler et d'avoir une conversation », témoigne-t-elle.