Croix : plusieurs centaines de personnes devant le siège d'Auchan contre les plans sociaux du groupe Mulliez

"Rendez l'argent !" Voilà l'un des slogans scandés par plusieurs centaines de manifestants rassemblés jeudi 8 octobre devant le siège social d'Auchan, à Croix. A l'appel de la CGT, ces syndicalistes venus de toute la France dénoncent les différents plans sociaux en cours dans le groupe Mulliez, qui détient 18 enseignes dont la chaîne de supermarchés Auchan, qui a annoncé fin septembre que plus de 1 000 postes allaient être supprimés.

"Bien sûr qu'on a peur", explique Marie-Chantal, caissière dans un Auchan de Périgueux, venue à Croix juste pour la manifestation. "On sait que ce qui nous pend au nez, c'est l'automatisation massive des caisses de magasins. Ils ne vont pas pouvoir nous recaser ailleurs, donc on va être abandonnés", craint-t-elle. "On avait déjà la boule au ventre à cause du covid, de peur de le ramener chez nous, et voilà comment on est remerciés !"

C'est cruel à dire, mais le covid nous a un peu sauvés.

Les manifestants se sont rassemblés devant le siège social d’Auchan, avant de manifester dans les rues de Croix. © Radio France - Bastien Munch

Benjamin Paré, délégué syndical à Paris pour le e-commerce chez Auchan, n'est lui pas directement concerné par le plan social. Il est venu ici par solidarité, mais surtout parce qu'il sait que son poste peut aussi être menacé. "Le site d'e-commerce à Marseille a déjà fermé, donc on s'attend à ce que ça se généralise", indique-t-il. "Finalement, c'est cruel à dire mais le covid nous a un peu sauvés. Nos postes ont été épargnés pendant la crise et là on revoit la menace. Il nous faudrait presque une deuxième crise pour conserver nos emplois..."

"500 millions d'euros" perçus dans le cadre du CICE

Les députés France insoumise de la Somme François Ruffin et du Nord Adrien Quatennens se sont aussi rendus sur place pour soutenir les salariés. Eux appellent surtout l'Etat se faire rembourser les aides perçues par le groupe Mulliez dans le cadre du crédit pour la compétitivité et l'emploi, soit 500 millions d'euros selon Adrien Quatennens."On a vu que l'Etat pouvait être un lion pour imposer aux gens de ne plus sortir, ce que je ne conteste pas", explique François Ruffin. "On attend surtout que l'Etat ait le même comportement vis-à-vis du groupe Mulliez, il nous faut un Etat protecteur."

Le député insoumis de la Somme François Ruffin est venu soutenir les salariés. © Radio France - Bastien Munch

La CGT a d'ores et déjà prévu un autre rassemblement pour dénoncer ces plan sociaux, le 17 octobre à Paris.