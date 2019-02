Des centaines de personnes manifestent dans la Loire à l'appel des syndicats

Les syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC et Solidaires) manifestent ce mardi dans la Loire et la Haute-Loire pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat. Des "gilets jaunes" ont rejoint les cortèges.

Loire, France

La CGT, FO, FSU, CFTC et Solidaires manifestent ce mardi 5 février dans la Loire et la Haute-Loire. Un appel national lancé, au départ, par la CGT pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale.

Des centaines de personnes ont déambulé dans les rues du centre-ville de Saint-Etienne, "près de 1.700 personnes" selon la police stéphanoise. De nombreux "gilets jaunes" ont rejoint les syndicats. Un rassemblement a eu lieu sur les marches de l'hôtel de ville.

À Roanne, la police recense plusieurs centaines de manifestants"près de 800 personnes". Les manifestations se déroulent dans le calme.

En Haute-Loire, une manifestation a également lieu au Puy-en-Velay ce mardi matin.