Plusieurs centaines de personnes manifestent en Alsace contre la réforme des retraites

200 personnes se sont rassemblées pour protester contre la réforme des retraites devant la gare de Strasbourg ce samedi 28 décembre. On en comptait un peu plus de 200 dans les rues de Mulhouse. Cheminots, enseignants, étudiants, gilets jaunes, voulaient montrer que la mobilisation ne faiblit pas.

Strasbourg, France

Ce 24ème jour de grève contre la réforme du système des retraites a été marqué par de nouvelles manifestations dans plusieurs grandes villes de France, notamment à Strasbourg et à Mulhouse. Dans chacune de ces deux villes, les défilés ont rassemblé 200 à 250 personnes.

Le trafic ferroviaire reste très perturbé en Alsace. A Strasbourg, la grève à la CTS, la Compagnie des transports strasbourgeois, se poursuit avec une circulation des bus et des trams un peu moins dense que d'habitude.

Rassemblement contre la réforme des retraites devant la gare de Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Des cheminots toujours très mobilisés

Devant la gare de Strasbourg en début d'après-midi, avant de défiler dans les rues de la capitale alsacienne, les cheminots ont voté la poursuite de leur mouvement. Ils se réuniront à nouveau en assemblée générale ce lundi.

Louise est contrôleuse. Elle est gréviste depuis le 5 décembre 2019, date du début du mouvement. Louise sait qu'elle va perdre près d'un mois de salaire mais elle reste très motivée : "Ce qui me donne envie de tenir, c'est qu'on voit que le monde du travail, il relève la tête. Et ça c'est précieux pour l'avenir. Cette réforme des retraites, elle attaque tout le monde. On peut constater aussi auprès des voyageurs le soutien qu'on reçoit".

Gilets jaunes et enseignants dans la rue également

Des "gilets jaunes" se sont joints à ces cortèges, comme Thomas, syndicaliste et employé de banque : "On constate que le gouvernement, secteur après secteur professionnel, il est en train de craquer. Donc je pense qu'il faut continuer, on est dans une excellente voie".

Les gilets jaunes soutiennent les cheminots © Radio France - Corinne Fugler

Même des archéologues ont rejoint les cheminots pour protester contre la réforme des retraites © Radio France - Corinne FUGLER

Des étudiants et des enseignants participaient à ce rassemblement. Raphaëlle, qui prépare un Master d'anthropologie à l'Université de Strasbourg, est amère : "on sait très bien que, même en étant diplômée, même avec un Master 2, même avec une thèse, on va se retrouver en CDD. C'est juste une vie de précarité qui s'annonce à nous. Cette réforme, c'est la goutte qui fait déborder le vase !"

La reprise des concertations entre le gouvernement et les organisations syndicales est annoncée pour le 7 janvier. Une nouvelle journée d'action nationale est prévue le jeudi 9 janvier.