Lille, France

Des "retraités maltraités", voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes ce jeudi après-midi à Lille, Place de la République. Ils étaient environ 800, rejoints par des salariés des Ehpad et des étudiants opposés à la réforme de l'entrée à l'université. "Moi, j'ai travaillé toute ma vie et maintenant que je peux en profiter on continue de me ponctionner ? Non mais on rigole ?", peste Michèle, de Marcq-en-Baroeul.

"Exit les vacances"

Ce qui concentre la colère des retraités, c'est la hausse de la CSG (+1,7 points) appliquée depuis le 1er janvier dernier. "Ça me fait un petit vingt euros par mois, ce n'est pas énorme, estime Claire, dont la retraite s'élève à 1.500 euros environ tous les mois. Mais ces vingt euros, c'est par exemple un abonnement téléphone. Multiplié par douze, c'est encore ça en moins sur le budget annuel. Exit les vacances."

Avec ses 41 ans de fonction publique derrière elle et ses 2.000 euros mensuels, Joelle perd, elle, trente euros tous les mois : "Je commence à regarder mes sorties. D'autant qu'à côté, avec la mutuelle et le loyer, j'ai plein de choses qui augmentent."

Il y a la hausse de la CSG et il y a le "principe". Les manifestants ne veulent pas que leur retraite diminue alors qu'ils ont cotisé pour. "Pourquoi on ne demande pas aux personnes qui ont la chance de payer l'ISF de bénéficier d'avantage ?", s'interroge encore Claire qui parle de "flou artistique" quand on évoque la suppression de la taxe d'habitation promise par le gouvernement. "C'est insupportable aussi pour la jeune génération, ajoute Jean-Paul. On arrive à mettre dans la tête des jeunes qu'ils n'auront pas de retraite."

Les retraités, ce jeudi, ont manifesté dans plusieurs villes de France. Ils étaient 900 à Dunkerque et 150 à Cambrai