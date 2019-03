Quelques dizaines de milliers d'euros de dégâts après l'acte 20 des gilets jaunes samedi à Saint-Etienne

Bilan de la manifestation régionale samedi à Saint-Etienne, quarante-quatre interpellations, une dizaine de gardes à vue. Et plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégats matériel. C'est plus que les weekends précédents.

Saint-Étienne, France

Saint-Etienne se réveille encore marquée par l'acte 20 des gilets jaunes samedi. Bilan de la manifestation régionale, quarante-quatre interpellations, une dizaine de gardes à vue. Neuf sont toujours en cours ce dimanche selon le procureur.

Et plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts matériel. C'est plus que les weekends précédents selon le directeur général adjoint des services de Saint-Etienne Métropole, Frédéric Paredes.

EN IMAGES - Manifestation spectaculaire pour le 20ème épisode des gilets jaunes à Saint-Étienne

Au total, six abribus et sept panneaux publicitaires ont été cassés, et une trentaine de poubelles incendiées. Une agence bancaire place Jacquard a été attaquée, trois points de collecte de verre abîmés. Des biens sur des chantiers ont également été endommagés ainsi que des tags relevés tout le long du parcours.

Ce qui a occasionné beaucoup plus de travail aux agents de nettoyage. D'ailleurs, plus d'agents que d'habitude ont été mobilisés, une soixantaine au total ce samedi. Samedi soir, le maire de Saint-Etienne a dénoncé une "situation insupportable et inacceptable".

