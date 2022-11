"Plusieurs dizaines de policiers en renfort" pour la manifestation à Tours après l'agression de 4 pompiers

Les images de quatre pompiers, en uniforme, frappés par des adolescents en marge du blocage d'un lycée à Tours le 18 octobre ont profondément choqué. Alors pour ce nouvel appel à la mobilisation jeudi 10 novembre, lancé par la CGT et plusieurs organisations syndicales et politiques de jeunesse, la préfecture d'Indre-et-Loire préfère prévenir que guérir. "Dans le cadre des appels à manifestation, un dispositif renforcé de plusieurs dizaines de policiers est prévu" indique le cabinet de la préfète.

Un service d'ordre par des organisations jeunesses

Les divers mouvements jeunesse s'organisent aussi. Le coordinateur départemental du mouvement des jeunes communistes d'Indre-et-Loire indique que, même s'ils n'appellent pas au blocage, ils garderont un œil sur les lycées tourangeaux ce jeudi. "Si on est par là on va essayer de contenir le blocage [...] comme on l'a fait le 18 octobre au lycée Paul-Louis-Courier où il y avait aussi eu des débordements et où on avait mis en place un service d'ordre." Maxence Mendes Da Silva concède cependant qu'il faut être au bon endroit au bon moment, ce qui n'est pas évident.

Le cortège syndical pour la hausse des salaires doit partir à 10H de la place Jean-Jaurès.