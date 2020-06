En Isère, on a manifesté à Grenoble, Bourgoin et Vienne pour demander plus de moyens pour la santé

Rassemblement, pique-nique ou défilé à vélo, en Isère, soignants, usagers et syndicats ont choisi différentes formes de manifestation pour demander plus de moyens pour la santé. Après les applaudissements, ils demandent de meilleurs salaires et conditions de travail pour tous les personnels.