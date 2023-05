Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Nancy à l'occasion de la manifestation du 1er mai

Les syndicats avaient annoncé la couleur et leur volonté de ne pas souscrire au discours actuel du gouvernement, souhaitant tourner la page du chapitre de la réforme des retraites. Ce 1er mai, ils sont donc plusieurs milliers à défiler dans les rues du centre-ville de Nancy, avec forcément le texte dans un coin de la tête, après 3 mois et demi de lutte entre syndicats et gouvernement.

D'autres rendez-vous sont annoncés aujourd'hui en Lorraine. Et notamment depuis 11h ce lundi, un rassemblement du côté de la Préfecture des Vosges à Epinal.

Les casseroles font à nouveau du bruit dans la rue Saint-Jean de Nancy © Radio France - Marie Roussel