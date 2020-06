Plusieurs milliers de personnes à Montpellier pour soutenir les soignants

Du monde à Montpellier ce mardi pour soutenir les soignants du secteur hospitalier. Près de 3.000 personnes au plus fort de la manifestation pour rappeler au gouvernement les promesses faites à l’hôpital au moment du pic de l'épidémie de Covid-19.

"Applaudir, c'est bien mais agir c'est mieux", "Je n'ai pas eu le Covid mais vous m'avez donné la rage", "Des masques, pas des drones". Exemple de slogans scandés ou bien bien brandis pendant la manifestation de soutien aux soignants, ce mardi à Montpellier.

Portés au pinacle ces derniers mois, médecins, aides-soignants, infirmiers et personnels de santé ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats, derrière une banderole commune, pour rappeler au gouvernement ses promesses sur l'hôpital, en plein "Ségur de la santé".

Les héros du quotidien espèrent que les promesses seront tenues

Au plus fort de la mobilisation, ils étaient entre 2.500 et 3.000 selon les sources. Ils ont défilé de l’hôpital St-Eloi à Arnaud de Villeneuve. Les plus motivés, un millier environ, sont ensuite allés à pied jusqu'à la place de la Comédie.

Parmi les manifestants, beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé. "J'ai trouvé ça évident d'être avec eux. C'était bien joli d'applaudir chez soi, tranquillement, pendant le confinement mais il faut descendre dans la rue pour que les moyens soient mis en oeuvre" estime Séverine, une Montpelliéraine.

Une nouvelle journée d'action

Emmanuel est de Montpellier lui aussi, il est éducateur et il trouve scandaleux ce qui se passe "à bas bruit : la privatisation de la santé". Justine est sociologue et se dit très inquiète : "Comment ils font pour bienveillants et accueillants vu les conditions dans lesquelles ils travaillent? Ils arrivent à tenir bon mais je pense que ça ne sera pas pour très longtemps."

Une nouvelle journée d'action est prévue le 30 juin.