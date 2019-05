Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la Loire pour la défense de la fonction publique

Saint-Étienne, France

Environ 1.500 fonctionnaires ont manifesté ce jeudi matin dans la Loire. 500 manifestants à Roanne et un milliers de personnes à Saint-Etienne selon le décompte de la Préfecture. A Saint-Etienne, les manifestants ont défilé de la Bourse du travail à la Préfecture. Ils étaient plus près de 5.000 selon l'Union départemental de la CGT, et 800 à Roanne.

Pour cette journée de grève nationale de la fonction publique, les neuf syndicats de fonctionnaires se sont unis pour dénoncer la réforme du gouvernement. Une première depuis près d'un ans alors que le gouvernement n'est pas revenu pour l'instant sur sa décision de supprimer 120.000 fonctionnaires sur le quinquennat, sauf si ce n'était pas tenable.

Dans le cortège à Saint-Etienne, on pouvait lire notamment sur une des banderoles : "Pour un service public de qualité. Contre la casse du service public". Il y avait notamment des retraités de la fonction publique ou encore des personnels du centre hospitalier du Forez, né de la fusion des établissements de Feurs et Montbrison.

Éliane, retraitée des finances publiques

Il faut augmenter les salaires, les retraites. C'est bloqué depuis des années. Moi qui était fonctionnaire ça fait dix ans que les salaires n'ont pas bougé. Ce n'est pas qu'on veut consommer c'est qu'on veut vivre. Il y a un roi qui dirige. C'est une monarchie présidentielle. Les syndicats ne sont plus écoutés. Qu'Emmanuel Macron se mette autour de la table et écoute les gens qui ont de vraies revendications.

A la fin de la manifestation, une délégation de manifestants a été reçue en Préfecture. C'est ce jeudi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit verser le trop perçu depuis janvier aux retraités les plus modestes. C'est une des promesses d'Emmanuel Macron.

A LIRE - Réforme de la Fonction publique : les fonctionnaires appelés à faire grève ce jeudi