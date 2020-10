Plusieurs musées manchois réduisent leurs jours d'ouverture cet l'hiver

La décision a été prise dans le Calvados et s'est répandue ensuite : le mémorial de Caen et le musée du débarquement d'Arromanches ne seront ouverts que le week-end en novembre et décembre. Assez vite des décisions similaires sont prises dans la Manche pour limiter les jours d'ouverture avant leurs fermetures annuelles.

A Carentan, le Normandy Victory Museum n'ouvrira pas en semaine après les vacances de la Toussaint, idem pour le Dead Man's Corner Museum et le D-Day Experience. A Sainte-Mère-Eglise, ce sera à partir du mois de novembre pour l'Airborne Museum.

70% de visiteurs en moins

"Ce sont les plus gros musées en fréquentation, ça envoie un signal fort aux potentiels visiteurs qui cherchent une offre de musée ouvert", explique Magali Mallet, la directrice de l'Airborne Museum. La fréquentation est également en chute libre : 45% de moins en septembre par rapport à l'année 2018 et 70% de visiteurs en moins entre le 1er et le 12 octobre.

Ces sites pâtissent surtout du manque de groupes scolaires, l'essentiel de leur clientèle à cette période. C'est donc un moyen de limiter les dépenses en passant les salariés aux chômage partiel. "On va terminer l'année avec une baisse de 50% du chiffre d'affaire par rapport à l'an dernier", précise Godefroy Beaussire, le directeur du Normandy Victory Museum. "Rien que pour le chauffage : on a 2000 m² à chauffer, ne pas ouvrir 5 jours par semaine, ça fait des économies."

Très peu de réservations

La plupart des musées manchois garderont leurs périodes d'ouverture habituelles. Les établissements dépendant de collectivités locales n'ont pas les mêmes impératifs de rentabilité et ne bénéficient pas du dispositif de chômage partiel. Pas de changement non plus pour les sites du conseil départemental qui note "très peu de réservations" en ce moment.

Certains sites n'écartent pas cette solution : à la Cité de la mer de Cherbourg, réduire les jours d'ouverture n'est pas prévu pour le moment, mais la question n'a pas encore été tranchée. Tout dépendra de la fréquentation pendant les vacances de la Toussaint et le mois de novembre.