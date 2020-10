Plusieurs pistes mais pas encore de repreneur pour la Chapelle Darblay près de Rouen

L'usine Chapelle Darblay de Grand-Couronne continuera-t-elle à recycler du papier pour en faire du papier journal ? C’est toute la question, à huit mois du démantèlement éventuel du site. Les salariés doivent trouver un repreneur avant juin 2021, sans quoi, l’histoire de la papeterie sera définitivement terminée.

L'usine est en effet mise en vente depuis un an par son propriétaire finlandais UPM et aucun repreneur n’a été trouvé. L’activité y a donc été arrêtée en juillet dernier et plus de 200 personnes ont été licenciées. Il n’en reste aujourd’hui qu’une dizaine dont 9 chargées de la maintenance des machines.

Une délégation d’organisations et d’associations - avec notamment des représentants de Greenpeace, d’Attac, de la CGT, dont Philippe Martinez, ou encore d’Oxfam, avec l’ancienne ministre Cécile Duflot - s’est rendue sur place ce vendredi pour soutenir les salariés et participer à une conférence sur leur avenir. À noter aussi que la préfecture de Seine-Maritime a annoncé avoir accepté d'accompagner les démarches de Business France pour susciter de l'intérêt et trouver un repreneur, en France comme à l'étranger.

On a tout mis en oeuvre pour que, si un repreneur arrive, il puisse redémarrer rapidement.

Dans l'usine, il ne reste donc comme bruit qu'une soufflerie permanente. "Ce que nous entendons autour de nous, l'air comprimé, démontre que les machines restent ventilées, sous tension, et c'est la meilleure garantie pour nous qu'elles soient dans le meilleur état possible pour 2021, dans l'attente de trouver des repreneurs", explique Arnaud Dauxerre, représentant des cadres.

Aujourd’hui, "on a tout mis en oeuvre pour que, si un repreneur arrive, il puisse redémarrer rapidement", précise Antoine Brindel, ancien opérateur finition et élu CGT.

Un changement de production envisagé

Mais cette reprise quasiment immédiate ne vaut que si la production reste sensiblement la même. Or, d’autres pistes sont envisagées. "Les conclusions de l'étude technique ont permis d'identifier de nouvelles applications, à la fois dans l'emballage - avec par exemple la production de papier pour ondulé - mais également dans la production de pâte marchande pour les papiers sanitaires, le papier ramette 100 % recyclé, la cellulose moulée ou encore la production de ouate pour isolation", énumère Arnaud Dauxerre. Les machines de La Chapelle Darbley sont en mesure de réaliser ces fabrications mais il faudrait les adapter et cela nécessite un important investissement.

Mais il y a bel et bien "plusieurs opportunités sur le site donc on est ouvert à toute proposition et on va se battre pour que les projets puissent aboutir", souligne Antoine Brindel. Les salariés et anciens salariés réclament un soutien plus appuyé du gouvernement pour arriver à leurs fins, c’est-à-dire trouver un repreneur sérieux, "avec les épaules solides".