Plusieurs prisons bloquées en France par des surveillants pour réclamer une hausse des salaires

Plusieurs prisons françaises sont bloquées depuis ce jeudi matin par des personnels pénitentiaires. Ils ont répondu à l'appel de différents syndicats afin de réclamer une hausse des salaires. Invité de franceinfo, Wilfried Fonck, secrétaire national de l'Ufap-Unsa Justice a évoqué "une centaine d'actions en cours depuis ce matin (jeudi) 6 heures". Les personnels pénitentiaires "bloquent physiquement l'accès aux établissements. Toute entrée et toute sortie sont impossibles ce matin. L'objectif, c'est que les personnels puissent montrer non seulement leur mécontentement, mais surtout leur colère vis-à-vis du manque de respect que peut avoir aujourd'hui le garde des Sceaux à leur égard", a-t-il expliqué.

Cette action pourrait avoir des conséquences sur le déroulement des procès : "Si les personnels décident que les extractions judiciaires ne se déroulent pas, elles ne se dérouleront pas. Si le personnel décide que les familles, par exemple, ne peuvent pas entrer pour pouvoir rendre visite aux personnes qui sont incarcérées, il n'y aura pas de parloir non plus", prévient-il. Les personnels agiront en toute "autonomie", souligne Wilfried Fonck.

à lire aussi Près de Toulouse, les prisons de Seysses et Muret bloquées par des surveillants pénitentiaires

Les syndicats réclament une revalorisation salariale. Selon Wilfried Fonck, avant fin 2021, les surveillants pénitentiaires gagnaient moins que le smic en début de carrière. Aujourd'hui, "on est arrivé à un peu plus que le smic", pointe-t-il. A Muret et Seysses, près de Toulouse, les surveillants de prison bloquent les entrées et les sorties depuis 6 heures ce jeudi matin. C'est le cas aussi à Valence (Drôme) où plusieurs dizaines de gardiens campent devant l'entrée de l'établissement. En début de semaine, les agents du centre pénitentiaire avaient déjà débrayé pendant une demi-heure en attendant une réunion au ministère de la justice. Réunion qui, selon les syndicats, n'a rien donné.

Certaines actions ont néanmoins échoué. C'est le cas à la maison d'arrêt de Strasbourg où les CRS ont empêché les manifestants de bloquer l'établissement.