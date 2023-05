"Plusieurs restaurateurs devront faire la saison sans leur équipe au complet" - Yann France, président UMIH 14

Il n'y a pas de solutions miracle. Yann France, le président de l'UMIH (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie) dans le Calvados était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi matin. Il est également patron du restaurant la Flambée à Deauville. Il était notre invité ce matin sur France Bleu Normandie pour évoquer la situation des professionnels du secteur. Si les touristes sont déjà au rendez-vous dans le Calvados, dans ce week-end de l'Ascension, le nombre de salariés, lui, ne suit pas.

France Bleu Normandie : Le secteur ne sait plus quoi faire pour attirer ?

Yann France : "On a essayé toutes les solutions et une augmentation des salaires, assez considérable. On est monté jusqu'à 16 % d'augmentation sur certains échelons. On a revu nos conditions de travail, c'est-à-dire, qu'on a des semaines à quatre journées de travail, trois jours de repos, mais ça ne suffit pas. On a donné des dimanches à des seconds de cuisine ou des chefs ? On n'a pas retrouvé nos effectifs d'avant covid. À titre personnel, il me manque quatre personnes pour avoir mon effectif à 100 % pour la saison. Je ne l'aurais pas pour la saison. C'est partout pareil dans le Calvados".

FBN : La bonne nouvelle... C'est que les touristes sont là ?

Y.F : "On s'attendait à un grand week-end avec l'Ascension. On a été surtout dans l'attente d'une belle météo qui est au rendez-vous. Déjà depuis hier (jeudi), de nombreux touristes sont arrivés. On est satisfait puisqu'on a besoin de renflouer notre trésorerie parce qu'on est quand même sur un secteur en difficulté. Ce week-end est très favorable pour les entreprises. On s'attend vraiment à une très bonne fréquentation cet été dans le Calvados".

FBN : Des établissements ferment ?

Y.F : "Oui. Il faut savoir que la Banque de France a enregistré en février 2023 une hausse du nombre de difficultés dans notre secteur, de 100 % sur un an. C'est-à-dire qu'au niveau national, il y a 6000 TPE / PME en France, qui ont définitivement fermé leurs portes".

FBN : Il faut que les clients soient davantage patients ?

Y.F : "Exactement, après, je sais que la plupart des clients comprennent la situation. On ne peut pas étaler nos plages horaires de service, il y a une réglementation, donc on sait que ça sera difficile de répondre à chaque vacancier dans leur créneau de déjeuner".