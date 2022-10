Plusieurs soucis de réseau mobile exaspèrent les habitants de Daon dans le Sud-Mayenne

Les habitants de Daon, dans le Sud-Mayenne, doivent composer sans réseau mobile depuis quelques mois et sur de longues périodes. Quinze jours en mai, quinze jours en juin et une nouvelle panne depuis le 27 septembre dernier. Une panne qui doit durer encore jusqu'à ce 5 octobre.

Comment faire pour envoyer un message ou passer un appel quand il n'y a pas assez de réseau. C'est ce que vivent les habitants de Daon, dans le Sud-Mayenne, depuis quelques mois maintenant. Ils sont privés de leur réseau mobile Orange de temps en temps et sur de longues périodes, quinze jours en mai, quinze jours en juin et une nouvelle panne depuis le 27 septembre dernier. Cette dernière doit durer encore jusqu'à ce 5 octobre. Alors pour conserver un semblant de vie dans leur commune, les habitants sont obligés de se réunir dans le seul bar de la ville pour capter un peu de réseau.

"J'ai juste à mourir dans mon lit"

C'est le cas d'Anne-Lise par exemple, habitante de Daon, qui a presque installé son bureau ici. "Je me connecte gracieusement à la box ici qui fonctionne puisqu'elle ne passe pas par le réseau 4G", commence Anne-Lise, "et je fais mes petites déclarations et mes petites urgences administratives ici, c'est un peu l'extension de notre salon". Beaucoup se retrouvent ici pour envoyer un mail ou un message et certains ont été en difficulté dès cet été. Anne-Lise se souvient de cette habitante enceinte en juin, "qui était seule chez elle et qui n'avait pas de réseau et de possibilité de contacter quelques services d'urgence que ce soit si elle avait dû accoucher à ce moment-là".

Serge, installé aussi au bar, habite à deux kilomètres de Daon s'inquiète. "Je suis âgé, il peut m'arriver n'importe quoi la nuit, et bien j'ai juste à mourir dans mon lit, c'est à peu près ça", réagit-il. Jessica Ménard, la gérante de ce bar-épicerie Le Relais, est même obligée d'en dépanner certains le week-end, "certains sont à ma porte le dimanche, ils captent ma wifi quand je suis fermée", sourit Jessica, mais en étant tout de même un peu exaspérée, "c'est pénible". Pour éviter d'être embêtée par ce réseau 4G défaillant, elle a installé un câble spécial entre les lecteurs de ses machines de jeu, les lecteurs de cartes bleues et sa box internet, un câble qui passe sous son bar. Inventive donc, mais fatiguée.

Serge, Simon et Anne-Lise trouvent des solutions pour avoir un peu de réseau. © Radio France - Alexandre Frémont

"J'ai l'impression que nous, territoires ruraux, nous sommes les oubliés d'Orange", déplore Catherine Delarue, la maire de Daon, "si la même chose se passait sur la grande ville d'à-côté, Château-Gontier-sur-Mayenne, il y a longtemps que quelque chose aurait été fait, c'est désastreux de ne pas avoir d'explications claires, la colère des habitants je la comprends". "Les personnes vulnérables sont en danger, le jou où il y aura un vrai danger, si c'est un problème de communication, Orange payera les pots cassés", assure-t-elle.

Une intervention prévue pour régler la panne

Contacté, Orange répond que le réseau est variable selon la typologie des lieux, seule la panne datant du 27 septembre a été recensée et doit être réglée au plus tard ce 5 octobre. L'opérateur évoque la difficulté d'accéder au château d'eau où est installée l'antenne depuis 1997 pour intervenir dessus. Orange rappelle également que l'antenne a développé la 4G sur la commune depuis 2017 et qu'il a investi dans des nouvelles fréquences 4G en 2021. Au total, 400 clients sont impactés par cette panne à Daon selon le fournisseur sur les 520 habitants de la commune.

Et lors du dernier conseil départemental du 26 septembre, certains élus estimaient que les opérateurs ne jouaient pas le jeu en Mayenne pour assurer une couverture complète du territoire.