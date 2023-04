Plusieurs stations en rupture d'essence dans l'Indre et le Cher

On ne peut pas vraiment parler de pénuries, mais plutôt de ruptures ponctuelles. Difficile de trouver de l'essence dans certaines stations essence berrichonnes en ce moment. Le phénomène dure depuis plusieurs semaines, et est causé par le blocages (partiel ou total) des raffineries ou lieux de stockage de carburant en France.

Des conducteurs parfois inquiets

À Cap-Sud Saint-Maur, Nathalie profite d'une station où l'essence est toujours disponible. Elle a entendu dire que faire le plein en SP98 et SP95 était plus compliqué à Buzançais, elle fait donc un arrêt après les courses. Le manque de carburants dans certaines stations l'inquiète un peu : "On fait comment pour travailler ? Je ne suis pas encore à la retraite moi !" explique cette automobiliste.

Sa voiture , Mélanie ne peut pas s'en passer dans le cadre professionnel. Elle fait donc le plein elle aussi dans cette station qui dispose encore d'essence ce jeudi soir : "Je suis bientôt sur la réserve, et vu que je suis dans l'aide à domicile (...) on essaie de faire attention à nos trajets, au niveau de nos bénéficiaires, à faire le moins de kilomètres possibles, on fait vraiment attention au maximum".

Des stocks qui se vident

Victor Marteau gère une station essence à Ardentes, à une vingtaine de minutes de Châteauroux. Il reçoit depuis plusieurs jours de nombreux appels pour lui demander s'il a de l'essence; "on a pas mal de gens de Châteauroux qui viennent se dépanner ici" explique le gérant.

Lui même doit faire face à une certaines tension sur les stocks d'essence, en particulier sur le SP98 qui pourrait manquer ces prochains jours : "A Tours le dépôt est vide depuis un moment, il faut qu'ils [les chauffeurs livreurs] aillent à la Rochelle, donc évidement le temps de trajet et beaucoup plus long. Et il y a des fois où à la Rochelle c'est compliqué pour sortir parce qu'ils sont bloqués par les manifestations. Donc au lieu de faire plusieurs allers-retours par jour, ils en font qu'un". Ce qui logiquement espace les livraisons, et accroît les chances de se retrouver ponctuellement à sec.

Ne pas se ruer sur les stations essence

Afin de ne pas aggraver la pénurie, les gérants de stations essence et professionnels du secteur appellent à ne pas se ruer pour faire le plein si on en a pas besoin. En effet, cela aggrave encore les tensions sur l'approvisionnement.

Le gasoil est relativement épargné par ces ruptures ponctuelles, car le parc automobile étant majoritairement durant des années composé de véhicules diesel, les stocks sont plus importants, explique Sébastien Petitpas, représentants du syndicat automobile Mobilians dans la branche distribution de carburant. Selon le dernier point fait par ce spécialiste, environ 16% des stations manqueraient d'au moins un carburant en Centre-Val-de-Loire.

Les stations service mettent à jour les carburant disponibles et leurs prix chaque jour sur le site prix-carburants.gouv.fr .