Baisse du prix de l'essence : plusieurs stations-services alsaciennes à sec

Entre la remise de l'Etat et celle du groupe Total, les prix du carburant sont au plus bas. Les stations essences alsaciennes ont été prises d'assaut autant par les Alsaciens que par nos voisins allemands. À tel point que plusieurs n'ont plus une goutte de carburant à distribuer aux clients.