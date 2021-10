Plusieurs syndicats appellent à une journée de mobilisation nationale pour les salaires ce mardi 5 octobre

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que la Fidl, la MNL, l'Unef et l'UNL pour les jeunes, appellent à faire grève et à manifester ce mardi en France, notamment pour défendre les salaires et envoyer un "signal fort" à six mois de la présidentielle.

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que les organisations de jeunes Fidl, MNL, Unef et UNL appellent à faire grève et à manifester ce mardi en France pour défendre les salaires, les emplois, et protester contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Les syndicats espèrent envoyer un "signal fort" à six mois de la présidentielle. D'après la CGT, au moins 200 rassemblements sont prévus partout en France. Même si les "conditions sanitaires" continuent d'impacter l'action militante, "il y a un regain de réunions syndicales, d'assemblées générales", a assuré Céline Verzeletti, secrétaire confédérale du syndicat, à l'AFP.

À Paris, où les tractations avec la préfecture ont été difficiles, le cortège partira de la place de la République à 14h00 en direction d'Opéra, avec une dispersion prévue à l'angle de la rue La Fayette et de la rue de la Chaussée d'Antin, selon l'Union régionale Ile-de-France CGT. "Nous allons devoir faire avec. C'est une nouvelle fois des restrictions, des contraintes de temps, qui sont incompréhensibles et servent seulement à restreindre toujours davantage le droit à manifester pour les organisations syndicales", a commenté la secrétaire générale Valérie Lesage, auprès de l'AFP.

à lire aussi Assurance chômage : cinq choses à savoir sur la réforme qui entre en vigueur

Salaires et assurance chômage

L'inflation (+2,1 sur un an en septembre selon une estimation provisoire de l'Insee jeudi) et les bons résultats des entreprises du CAC 40 au premier semestre, supérieurs à ceux de 2019, ont remis sur le haut de la pile la question des salaires, estime Céline Verzeletti de la CGT. Selon elle, "la colère, et la conscience qu'il y a de l'argent, mais qu'il n'est pas redistribué en direction des salariés, sont de plus en plus importantes".

Les opposants à la réforme de l'assurance chômage, entrée en vigueur vendredi et qui aboutit à réduire les indemnités des chômeurs "permittents" enchaînant contrats courts et périodes de chômage, sont aussi attendus dans les cortèges. L'ensemble des syndicats devraient déposer des recours contre la réforme "en début de semaine", et notamment le premier d'entre eux, la CFDT, qui n'a cessé de dénoncer la réforme mais ne se joindra pas aux manifestants mardi.

Autre point de vigilance, la question des retraites, qui continue de planer sur la fin de mandat d'Emmanuel Macron et sera un sujet incontournable de la campagne présidentielle. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a ainsi plaidé pour repousser l'âge de départ "à 65, 66 ou 67 ans", dans un entretien à Challenges publié jeudi.

"Le 5 octobre on a intérêt à donner un signal fort parce que je crains la surenchère pendant la période électorale", a réagi vendredi Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière. "Il faut vraiment que les salariés se mobilisent en ce moment, il faut qu'on ait du monde qui montre qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire", a-t-il dit sur France 2. Son homologue de la CGT Philippe Martinez a fait part samedi sur France Inter de son souhait, alors que les "échéances électorales" approchent, "que les questions sociales soient au cœur de cette campagne".

La question du pass sanitaire fera aussi partie des mots d'ordre, avec inscrit sur la banderole de tête "Non au pass sanitaire comme outil de répression", a précisé à l'AFP Gabriel Gaudy, secrétaire général de l'Union Régionale d'Ile-de-France FO. Même si la CGT n'a pas appelé à défiler au côté des opposants au pass lors de leurs manifestations du samedi, elle est hostile à cet instrument et à la vaccination obligatoire, des "mesures liberticides qui mettent à mal les garanties et les droits des travailleurs", juge Céline Verzeletti.

"Absence de dialogue social"

Les fonctionnaires devraient aussi grossir les rangs des manifestants. Ce lundi 4 octobre, cinq syndicats ont déploré "une absence de dialogue social" avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. "À l'heure actuelle, quand on rentre en réunion, tout est déjà décidé", a affirmé Fabien Golfier, secrétaire général de la FA-FP, lors d'une conférence de presse au siège de la CGT à Montreuil. "Il y a une absence de dialogue social depuis le début de ce quinquennat, qui empêche d'avoir des perspectives dans la fonction publique", a-t-il poursuivi aux côtés de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires, réunis pour aborder les enjeux de la mobilisation du 5 octobre.

Contacté par l'AFP, le ministère s'est dit "surpris de ces prises de parole" et a mis en avant de récents accords majoritaires ou signés à l'unanimité par les syndicats, comme celui sur le télétravail. La ministre Amélie de Montchalin "a le souci d'un dialogue social productif", souligne son entourage, s'appuyant par exemple sur la conférence sur les perspectives salariales, un cycle de discussions autour des rémunérations des agents publics qui doit s'étaler jusqu'en février, sans pour autant déboucher sur des mesures applicables en 2022. "On ne peut pas se permettre de prendre encore six mois pour réfléchir, il y a une urgence salariale dans la fonction publique et dans le monde du travail", rétorque Gaëlle Martinez, la déléguée générale de Solidaires Fonction publique.

L'ensemble des syndicats du secteur militent pour la revalorisation du point d'indice, le mécanisme qui sert à calculer la rémunération des agents publics, plutôt qu'à des augmentations ciblées sur certaines catégories d'agents.

Trafic SNCF et RATP quasi normal

Dans les transports, le trafic sera quasi normal ce mardi à la SNCF et à la RATP, ont indiqué les deux groupes publics à l'AFP. À la SNCF, la circulation des TGV, Thalys, Eurostar et Lyria sera "normale", tandis que le trafic des Intercités, Transilien et TER sera "quasi normal", avec "des adaptations locales éventuelles", a indiqué la direction du groupe ferroviaire. Toutefois, en Normandie, le trafic des TER "sera perturbé", a précisé la SNCF.

En Ile-de-France, "le trafic sera normal" sur les réseaux "métro, RER (A et B) et tramway, sauf le tramway T3 A qui sera très perturbé", a déclaré un porte-parole de la régie de transports en commun franciliens. La circulation des bus sera "légèrement perturbée", a-t-il ajouté.