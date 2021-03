Plusieurs syndicats de la Direccte Grand Est portent plainte contre leur ancienne directrice régionale

Il a fallu du temps pour rassembler toutes les pièces du dossier et les déposer devant le Procureur de la République de Strasbourg. Les organisations syndicales CGT, SUD, FO, FSU et CNT de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du commerce, du travail et de l’emploi (Direccte) ont porté plainte contre l'ancienne directrice régionale, Isabelle Notter, pour des faits remontants au premier confinement en 2020. L'objet de la plainte : "abstention volontaire de prendre des mesures pour combattre un sinistre."

Les syndicats reprochent à cette directrice (mutée dans une autre région depuis le 1 er janvier 2021) de ne pas avoir rempli son devoir de protection des agents : "Il y a un certain nombre de choses qui allaient à contre-courant, raconte Sébastien Klein, représentant CGT et membre du CHSCT à la Dirrecte Grand Est. Au niveau du télétravail, des instructions pour l'utilisation du masque et au niveau de la préservation des personnes jugées vulnérables."

Des problèmes pendant le premier confinement

La direction régionale de la Direccte Grand Est aurait même ordonné à ses inspecteurs du travail de ne pas porter le masque sur le terrain, selon les syndicats : "Au début du confinement, il y a eu un mail qui indiquait que les inspecteurs n'ont pas à se protéger des personnes qui sont face à eux", complète Sébastien Klein.

Le dossier est donc sur le bureau du Procureur de Strasbourg qui décidera de donner suite ou non à cette plainte.