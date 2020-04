Coronavirus : plusieurs usines de métallurgie se préparent à la reprise du travail dans les Ardennes

Lors de la première semaine de confinement, plusieurs usines ardennaises du secteur de la métallurgie se sont mises à l'arrêt. C'est le cas de PSA ou de Sum Tech à Charleville-Mézières, de la Fonte ardennaise ou encore de Walor à Bogny-sur-Meuse où des salariés ont exercé leur droit de retrait. Les syndicats, et notamment la CGT dénoncent une pression des employeurs pour reprendre le travail et envisagent de saisir la justice.

La reprise de l'activité envisagée

Dans plusieurs entreprises, la reprise de l'activité est envisagée. "On sent une pression réelle des directions d'entreprises et de l'UIMM pour faire redémarrer les productions", estime Willy Rondel de l'Union CGT des Travailleurs de la métallurgie des Ardennes. Les mesures de protection et de distanciation proposées sont limitées et insuffisantes aux yeux du représentant syndical, qui insiste sur la promiscuité inévitable pour faire fonctionner certains outils de production.

Le protocole de reprise est en cours de négociation à PSA pour son site de Charleville-Mézières, à Drumel à Bogny-sur-Meuse ou encore à AFS à Sedan où un droit d'alerte pour danger grave et imminent est déposé. Toujours dans les Ardennes, les 3 sites de Nexans, Tréfimétaux, Magotteaux, Hanon Systems sont restés ouverts, certains en activité partielle.

Fabriquer des bielles, ce n'est pas une priorité dans la crise actuelle - Willy Rondel

"On oblige les coiffeurs à fermer leurs salons mais on maintient des sociétés qui ne sont pas vitales pour le bon fonctionnement de la nation.", dénonce Willy Rondel, Union CGT des Travailleurs de la métallurgie des Ardennes. La CGT demande que le gouvernement établisse une liste des productions industrielles vitales. Si les salariés ne sont pas mis en confinement, le syndicat envisage de saisir la justice.