PME, TPE: les entreprises azuréennes confrontées à l'économie et l'humain

Les PME et TPE azuréennes ont deux principaux soucis dus à la COVID. D'un côté une problème sociale et de l'autre un manque de visibilité au niveau du carnet de commande. Sur ce point, Sébastien Ludwig, gérant de la société Service-Alu-Miroiterie à Biot, est lassé. "Ca fait un an que je suis lassé, explique le patron de cette PME d'une quinzaine de salariés. On fait un pas en avant, un pas en arrière. On ne peut plus répondre aux clients, ni aux fournisseurs. Les gars font ce qu'ils peuvent pour maintenir la cohésion mais c'est dur. J'ai un carnet de commande visible sur un mois et non plus 2 ou 3. Je suis donc bloqué pour embaucher, pour avancer". Pour finir, le biotois confie qu'il fait du sport pour évacuer le stress et pour rester positif mais croise les doigts pour que tout se termine vite.

Un autre qui croise les doigts c'est Cédric Piazza, co-fondateur de la société niçoise Wizihop. Lui aussi veut que cette crise sanitaire s'arrête mais pas forcément pour les même raisons. Depuis la fermeture des commerces, son entreprise qui créait des site de e-commerce fonctionne à plein. "Économiquement tout va bien, se confie le chef d'entreprise. Mais c'est au niveau social que c'est dur. Même si nous étions déjà sensible au télé-travail, nous le pratiquions de manière ponctuel mais ce qui fait la force d'une entreprise c'est le lien humain, se croiser, se parler, échanger. Nous, dans notre entreprise, nous faisions très attention aux bien-être du salarié. Nous avons une cuisine, une salle de détente, un potager, une happy-team... tout ça c'est arrêté avec la crise sanitaire". Cédric Piazza est donc très mitigé. Les comptes sont au beau fixe mais l'humain est encore dans la grisaille.