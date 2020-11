Yvelines : les dossiers de surendettement s'accumulent au Point d'information médiation multiservices

Dans son petit bureau, Carine, coach budgétaire au PIMMS Yvelines (Point Information Médiation Multiservices) enchaîne les rendez-vous au bout du fil, confinement oblige. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Elle croule sous les demandes. De plus en plus d'habitants basculent dans la précarité et souhaitent se faire accompagner.

"Pour la CAF, c'est réglé. Maintenant on va passer à votre dossier de surendettement" lance celle qui gère à elle seule le pôle"Point conseil budget" du PIMMS Yvelines, relais d’information et de médiation pour faciliter l’utilisation des services publics. Chaque bénéficiaire peut s'informer sur ses droits, être accompagné pour constituer un dossier ou apprendre à gérer son budget.

On ne fait pas de l'assistanat, on essaie de les pousser vers l'autonomie

"Je ne le fais pas à leur place, je les accompagne, explique Carine. On ne fait pas de l'assistanat, on essaie de les pousser vers l'autonomie."

Sur son bureau, les dossiers de surendettement s’accumulent. Une vingtaine depuis le déconfinement. Six fois plus que les mois précédents. Avec des personnes directement touchées par la crise, comme cette bénéficiaire qui cumulait jusque-là les contrats intérim : "avant c'était dur mais en faisant plusieurs boulots elle y arrivait. Et le confinement l'a ruinée. Elle se retrouve avec 36 000 euros de dette."

6 fois plus de dossiers de surendettement

Cyril, agent SNCF, termine son rendez-vous avec des outils utiles en poche, notamment pour son dossier de surendettement. "Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, ça m'oriente sur les dossiers que j'ai maintenant à faire parce qu'on n'y connait pas forcément grand chose, confie-t-il. C'est un très bon complément pour ne pas être perdu."

Face à la demande, 6 salariés du PIMMS sont actuellement formés pour venir renforcer l’équipe du point conseil budget.