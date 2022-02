Poissonniers, primeurs, bouchers... Eux aussi cherchent des saisonniers sur l'île de Ré

Le recrutement des saisonniers est lancé sur l'île de Ré. En été, la population est multipliée par dix, il y a donc besoin de bras pour absorber ce surplus d'activité. Et on y pense moins, mais les petites structures cherchent aussi : primeurs, bouchers, poissonniers... Et c'est loin d'être facile.

Quand on parle saisonniers sur l'île de Ré, nous viennent d'abord en tête les campings, les thalassos, les restaurants, des établissements sursollicités l'été et qui recrutent des employés par dizaines. Mais en réalité, tous les types de structures gonflent leurs effectifs à partir du mois d'avril, y compris les commerces du quotidien. Ainsi, bouchers, primeurs, poissonniers, ostréiculteurs bien sûr... Tous commencent actuellement à prospecter pour trouver leurs futurs collègues. Et depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile de trouver.

Un combat pour trouver et garder ses saisonniers

Demandez à Françoise Caillaud comment se passe le recrutement. A chaque fois, "c'est la croix et la bannière" pour cette poissonnière de l'île, présente sur Ars-en-Ré et à Saint-Clément-des-Baleines. "Imaginez, j'ai été jusqu'à chercher des nounous, oui, des nounous, pour que des personnes qui avaient le profil, mais des enfants, puissent venir travailler chez moi. C'est complètement dingue". Et ça n'est pas une exception. L'année dernière, Françoise Caillaud s'est littéralement démenée pour garder l'un de ses saisonniers de l'année d'avant : "Il était entré en études supérieures, il devait absolument avoir un stage pour ensuite pouvoir retravailler avec moi. Il ne trouvait pas, j'ai actionné tous mes contacts, il a réussi à trouver, et je l'ai eu avec moi en juillet-août". Malheureusement, cet été, ce précieux saisonnier ne sera pas de la partie...

Pour arriver à suivre l'activité, exponentielle pendant la saison estivale, cette poissonnière cherche entre trois et quatre personnes. Et pour l'instant ? "Rien, il n'y a pas d'engouement, personne n'est venu me solliciter pour me demander si je cherchais du monde. On va devoir faire comme à chaque fois, solliciter un maximum de monde, affiches sur mes étals, Communauté de communes, Pôle Emploi, réseaux sociaux... Le cauchemar."

Hors saison, nous sommes six. L'été, mon équipe passe à trente personnes

Au Bois-Plage, on recherche aussi du monde dans le marché couvert. Le primeur par exemple, Christophe Delimbeuf, présent sur six marchés l'été. "Hors saison, nous sommes six, passé avril, mon équipe passe à 30 personnes." Le commerçant a besoin de beaucoup de monde, il fournit aussi près de 110 restaurants sur l'île l'été. Idem sur le stand d'en face, du côté du boucher, Xavier Rongin : "Je cherche un autre boucher, deux vendeurs ou vendeuses, et un ou une caissier/ère." Même question : pour l'instant ? "Zéro", regrette l'artisan.

Il lui est d'ailleurs déjà arrivé de faire une saison sans assez de monde. "On fait avec les moyens du bord, _on court un peu plus, et puis on se repose plus l'hiver_", admet-il, fataliste, mais toujours avec le sourire. L'année dernière, il a déjà vu l'une de ses collègues, la fromagère, laisser tomber deux marchés parce qu'elle n'avait personne.

Les employeurs proposent pourtant un certain nombre d'avantages

Pourtant, Xavier Rongin a la sensation de proposer de bons salaires : "Les employés sont payés plus que le SMIC. Quant au boucher, son salaire avoisine les 3000 euros. Et puis je sais que c'est compliqué niveau logement sur l'île, alors je précise bien que moi je pars de La Rochelle tous les matins, ils font le trajet avec moi. Mais, même avec tout cela, je ne trouve pas."

Du côté de la poissonnerie, "on ne travaille que le matin, six jours sur sept. C'est quand même sympa d'avoir tous ses après-midis en plein été sur l'île de Ré !" veut croire Françoise Caillaud. Mais là aussi, pas de quoi ameuter les foules. "Je ne saurais pas trop dire pourquoi on a tant de mal à trouver, cela fait cinq ans qu'on est dans cette situation. J'ai l'impression que les attentes ont changé. _Certains ne veulent travailler qu'un mois pour avoir l'autre de vacances_. Mais ça n'est pas possible, on ne peut pas prendre le temps de reformer quelqu'un en plein milieu de la saison. Avant, il y avait un échange, les saisonniers étaient demandeurs d'heures supp' etc. Maintenant c'est "Tu me donnes, et on verra."" Françoise Caillaud a carrément abandonné de recruter des poissonniers déjà formés : "Je m'occupe de l'apprentissage, je donne de mon temps, je m'investis énormément..." Et elle l'avoue, elle y laisse de l'énergie.

La communauté de communes de l'île de Ré organise un salon "recrutement de saisonniers', en ligne. Près de 680 postes à pourvoir, vous pouvez postuler jusqu'au 12 février.