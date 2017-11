Poissy : la ville réduit l'absentéisme de ses agents municipaux grâce au sport (entre autre)

Grâce à son opération "Poissy bien être" qui permet aux agents de la ville de faire du sport sur leur temps de travail et à dix autres mesures, la commune des Yvelines est parvenue à faire baisser de près de cinq points l'absentéisme de ses agents municipaux.

Ils ont bravé le froid et la pluie. Pour rien au monde ils n'auraient raté leur séance de marche nordique du vendredi midi. Chaque semaine, un petit groupe d'agents municipaux de Poissy se retrouve pour crapahuter pendant une heure dans la forêt. Toutes catégories confondues, certains ne se connaissaient pas avant de démarrer leur activité, d'autres viennent entre collègues. La ville leur prête les bâtons de marche, mais elle leur offre surtout deux heures de sport par semaine sur leur temps de travail (en général une demi-heure de préparation, une heure de sport puis une demi-heure pour prendre sa douche et revenir à son poste). Depuis janvier dernier, Poissy expérimente le sport au travail grâce à "Poissy bien être". La ville propose six activités douces (natation, aquajogging, marche nordique...). Elle vient aussi de créer une section chorale.

Reportage : Comment Poissy réduit l'absentéisme de ses agents municipaux Copier

L'objectif de la municipalité est d'améliorer les conditions de travail des agents, en les aidant à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Mais l'objectif est aussi financier car l'absentéisme coûte très cher. En 2014, Poissy comptabilisait vingt jours d'arrêt par agent et par an. Cela coûtait deux millions d'euros, dont un million et demi payé par Poissy. Depuis janvier, 700 créneaux ont été réservés et environ 400 agents ont pu bénéficier de cette opération. Résultat : une baisse de 4,8%, soit 750 jours d'absence en moins. Cela représente pour la ville une économie de trois équivalents temps plein, soit 100 000 euros.

Le maire de Poissy, Karl Olive (LR) (au centre) a eu l'idée de créer "Poissy bien être" en faisant son jogging tous les samedis avec des habitants. © Radio France - Marine Chailloux

Karl Olive (LR) a réussi son pari de faire baisser l'absentéisme dans sa mairie Copier

Outre "Poissy bien être", la ville a lancé dix autres mesures dans son "PACT", son "plan global d'amélioration des conditions de travail", parmi lesquelles : l'expérimentation du télétravail ou encore l'entretien systématique de reprise d'activité avec son directeur, à la suite d'une longue absence pour maladie.

Karl Olive détaille son "PACT" Copier

Avec les économies réalisées, le maire souhaite réinvestir un tiers de la somme (environ 40 000 euros) dans du mobilier ergonomique pour les agents municipaux (repose-pieds, repose-main, pare-écran, fauteuils...). L'opération "Poissy bien être" en test initialement pour trois ans sera reconduite l'année prochaine.