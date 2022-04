Poitiers : au salon Proxi'Loisirs, le tourisme de proximité et la Vienne à l'honneur

Survoler la Vienne en montgolfière, plonger dans l'histoire des Loudunais partis s'installer en Nouvelle-France au XVIIème siècle, découvrir le lac de Saint-Cyr en moto électrique... Autant d'activités de tourisme présentées aux visiteurs lors du salon Proxi-Loisirs, ce samedi 2 et dimanche 3 avril au parc des expositions de Poitiers. Organisé par le Département de la Vienne et l'agence de créativité et d'attractivité du Poitou, l'événement accueille une centaine d'exposants, et vise avant tout les habitants de la Vienne et du Poitou. "Le public visé est très familial" explique Nicolas Monseigne, directeur de l'agence de créativité et d'attractivité du Poitou (ACAP). "On vante les vacances au vert, mais aussi le volet patrimoine, sans doute trop méconnu des habitants".

Relancer le tourisme après le Covid

"On sait que les habitants d'un territoire sont toujours ses premiers touristes. Les premières vacances sont les plus proches, les visites pour une après-midi, une soirée. Le dépaysement peut commencer tout près de chez soi", ajoute Marie Touraine, chargée de développement touristique pour le pays de Gâtines. Sur ce stand, on met en avant les randonnées, les découvertes et les sorties au vert autour de Parthenay. "Trop souvent, les habitants d'un territoire le connaissent trop peu. Il faut rappeler, à chaque fois, qu'il y a de belles choses autour". La Vienne compte ainsi 400 sites touristiques, dont trois villes labellisées Ville et pays d'art et d'Histoire, et trois autres petites cités de caractère.

Une centaine d'exposants sont attendus pendant deux jours au Proxi'Loisirs. © Radio France - Ninnog Louis

"L'idée est aussi de transformer les habitants de la Vienne en premiers ambassadeurs du territoire. S'ils le connaissent mieux, ils en parleront autour d'eux", espère Nicolas Monseigne. Une promotion d'autant plus importante que le secteur du tourisme a souffert des deux dernières années de pandémie. "Certaines entreprises sont en difficulté, à quelques semaines du démarrage de la saison touristique", s'inquiète Nicolas Monseigne. Le salon est là aussi pour aider ces professionnels, avec un stand de recrutement centralisant des dizaines d'offres d'emploi. Pour les visiteurs, des animations sont prévues tout au long des deux jours, ainsi que des jeux-concours.

Pratique : Salon Proxi'Loisirs, les 2 et 3 avril au parc des expositions de Poitiers. 10h-19h. Gratuit.