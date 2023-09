Poitiers. Aux Couronneries, on se sert les coudes pour la rentrée scolaire

Dans la cour de cette maison, trois rangées de tables sont disposées... Avec, sur chacune d'entre elle, des crayons, cahiers, classeurs, t-shirts et pantalons disposés pelle-mêle. Des objets totalement gratuits.

ⓘ Publicité

Une association d'utilité publique

Créée il y a 2 ans, les Coudes Serrés a été déclarée association d'utilité publique et elle travaille désormais avec des partenaires sociaux comme le 115, Audacia Poitiers ou encore Ekidom.

L'association s'est ensuite spécialisée dans l'organisation de marchés gratuits : elle en organise un tous les 2 mois. Durant ces marchés, on peut venir prendre ce que l'on veut... On peut aussi amener ce que l'on veut. Le but est de donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus tout en aidant des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper.

Nécessaire par l'inflation

Ces marchés gratuits attirent de plus en plus de monde, du fait de l'inflation, constate Sofia Moskvina, la créatrice et présidente de l'association le constate : "On s'en est rendu compte surtout par rapport aux alertes des partenaires sociaux qui travaillent avec nous. On a de plus en plus d'alertes qui viennent du 115."

Si bien qu'en deux ans, le nombre de personnes venant aux marchés gratuits a doublé, passant d'environ 150 personnes à plus de 300.

Le prochain marché gratuit aura lieu le 28 octobre, toujours aux Couronneries à Poitiers.