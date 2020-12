Poitiers : elle transforme son salon de thé en boutique éphémère pour des créatrices locales

Les lieux de restauration ne rouvriront pas avant le 20 janvier au moins. Alors que la deuxième vague de Covid-19 est loin d'être terminée, une restauratrice poitevine, Luce Thibault, a choisi de ne pas rester les bras croisés chez elle en attendant les aides du gouvernement et une hypothétique réouverture.

Depuis mercredi, elle met à disposition de créatrices locales l'espace de son salon de thé Sweet Time & Company rue de la Cathédrale. 135 m² qu'il a fallu un peu réaménager pour l'occasion.

L'entrée du salon de thé. © Radio France - William Giraud

"On a poussé les tables et les chaises. On s'est accordé avec la CCI pour transformer les lieux en boutique. Les créatrices sont six ou sept mais ça va tourner jusqu'au 20 décembre. On trouve de tout, des bijoux, des articles en tissu, made in Poitou" explique Luce Thibault.

"Pour nous, c'est génial. C'est un beau geste de solidarité. D'habitude, on travaille avec les marchés de Noël, mais cette année, il n'y en a pas avec la situation sanitaire. On peut donc quand même exposer notre travail de l'année et vendre nos créations" complète Céline Simard, créatrice (entre autres) de boucles d'oreilles et de masques en tissu.

Sweet Time and Company. 84, rue de la Cathédrale à Poitiers. Tél : 09 84 12 12 02