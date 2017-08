Poitiers : en plein été les associations manquent de bénévoles

A Poitiers de nombreuses associations caritatives sont fermées en ce moment, mais les bénéficiaires sont toujours aussi nombreux.

Sur les plus de 100 bénévoles actifs tout au long de l'année à l'unité locale de la Croix-Rouge, seuls une soixantaine ont pu se rendre disponibles cet été. "C'est un vrai casse-tête", avance Christian Joseph, le président de l'association dans Poitiers. "Dès le mois de mai, on sonde les membres pour savoir quand ils comptent prendre des congés. Pour autant, ils ont le droit de changer d'avis à la dernière minute et là ça devient compliqué."

Beaucoup d'associations fermées pendant l'été, des bénévoles débordés

C'est d'autant plus compliqué que les autres associations qui habituellement travaillent auprès des plus démunis sont fermées cette semaine. La boutique solidaire est pleine et l'accueil de la rue Lavoisier débordée. "Les supermarchés m'appellent pour récupérer des aliments qu'ils donnent en général aux Resto du cœur ou à la Banque Alimentaire, explique-t-il. Alors on fait des distributions supplémentaires!".

Ne pas laisser les bénéficiaires sur le carreau

Dans les locaux de de l'association ALMA 86, tout le monde est à son poste pour venir aide aux personnes âgées maltraitées. Laure Chabanne, la coordinatrice, a réussi à trouver suffisamment de bras pour toutes les permanences téléphoniques, les mardi et jeudi matin. "Il faut forcément deux écoutants pour ces matinées, détaille-t-elle. Sinon je suis obligée d'annuler et de changer notre répondeur. Mais là, tout le monde s'est relayé."

Les membres de l'association Alma 86 dans leurs locaux de Poitiers. © Radio France - Fanny Bouvard

Les deux associations cherchent dans tous les cas des bénévoles. Pour l'été bien sûr, mais aussi pour le reste de l'année. _"On a toujours besoin de gens engagés, prêts à donner du temps aux autres", s_ouligne Christian Joseph.

Si vous souhaitez devenir bénévoles pour la Croix-Rouge à Poitiers, vous pouvez appeler le 05.49.41.19.42. Pour joindre ALMA 86 : 05.49.52.20.27.