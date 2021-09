Poitiers : ils préfèrent perdre de l'argent plutôt que de contrôler leurs clients avec le passe sanitaire

Ils font de la résistance comme ils peuvent. Avec leur moyen. Et sans se mettre hors la loi. Le Biblio Café, l'Envers du Bocal et le Mi-Sagabou ont décidé de ne pas appliquer le passe sanitaire malgré son instauration depuis plus d'un mois en France dans les lieux servant à boire ou à manger. La plupart des ces gérants sont pour la vaccination, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est rogner la notion d'accueil qui est au cœur de leur activité et trier les clients en fonction de leur statut vaccinal.