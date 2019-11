Robotisation: l'ouverture du Géant Casino le dimanche après-midi provoque la colère des syndicats

Le Géant Casino de Poitiers ouvrait pour la première fois ce dimanche après-midi, sans caissière et grâce à des caisses automatisées - un dispositif contre lequel les syndicats FO et CGT ont manifesté ce dimanche.

Poitiers, France

Les syndicats CGT et FO ont manifesté ce dimanche après-midi contre l'ouverture du Géant Casino de Poitiers grâce à des caisses automatiques. Le Géant Casino ouvrait pour la première un dimanche après-midi, des caisses automatiques prenant le relais des caissières et caissiers à leur départ à 12h30.

Pour Nathalie Gouillaud, membre du syndicat Force ouvrière et employée du magasin, il s'agit là d'une dérive vers la robotisation : "Si ça marche un dimanche après-midi les caisses automatisées, pourquoi est-ce qu'ils n'étendraient pas ça au lundi, puis au mardi, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne ?" Une dizaine de caisses automatiques étaient en opération ce dimanche après-midi, sans employé pour aider la clientèle car l'ouverture se fait entièrement sans personnel - seuls des agents de sécurité sont présents.

C'est la première fois que le Géant Casino de Poitiers ouvrait un dimanche après-midi, et ce jusqu'à 21 heures. © Radio France - Théophile Vareille

Des clients au rendez-vous mais pas forcément convaincus

Ce dispositif n'a pas découragé les clients, qui se sont vite retrouvés à faire la queue devant les caisses automatiques - plusieurs d'entre elles étant d'ailleurs en panne. "C'est vrai que c'est pratique, je suis venu faire quelques courses d'appoint parce que j'en avais le temps, explique Valentin, un sac rempli d'achats à la main, mais je ne m'attendais pas à faire la queue un dimanche après-midi."

Autre client, Mathieu est lui venu ce dimanche après-midi car avec un travail très prenant il n'a pas eu le temps de la semaine de faire des courses : "Mais c'est bien malgré moi, je suis contre l'automatisation et contre le travail le dimanche, donc j'évite au possible de faire mes courses comme ça, mais bon là je n'avais pas trop le choix.

Le dimanche après-midi le règlement se fait uniquement en caisse automatique. © Radio France - Théophile Vareille

Cette évolution ne plaît en tout cas pas à Véronique, 57 ans, caissière au sein de magasin. "J'ai peur pour mon emploi, et pour mes jeunes collègues surtout, est-ce qu'on va se faire remplacer par des machines ?". Véronique souligne aussi la qualité dégradée du service sans personnel, "c'est déshumanisé, c'est triste, mais c'est le monde d'aujourd'hui". Les caisses automatisées permettent de prolonger l'ouverture du Géant Casino de Poitiers jusqu'à 21 heures le dimanche, contre 12h30 auparavant.