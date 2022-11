Poitiers : la braderie de Noël du Secours populaire est un succès

Jouets, décorations, bijoux ou tenues de Noël sont mis en vente entre 1 et 7 euros

Cette année encore plus que les autres années, on fait des petits cadeaux, avec un petit budget."

Gaëlle, comme plus de 200 autres personnes, a choisi de se rendre à la braderie de Noël du Secours populaire pour anticiper les cadeaux à mettre sous le sapin. Avec la hausse des prix, beaucoup sont obligés de rogner sur les petits plaisirs.

Delphine est bénévole, et connait bien cette situation : elle est aussi aidée par l'association. "Quand on vient au Secours populaire, on trouve toujours notre compte !"

Les fonds récoltés grâce à la vente des cadeaux, dons de particuliers ou de magasins, seront utilisés pour organiser une fête de Noël avec les enfants des plus démunis. Et pour les jouets qui n'auraient pas trouvé preneur, rendez-vous dans le magasin du Secours populaire, rue Bourgogne, jusqu'au 20 décembre.