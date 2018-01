La décision a été annoncée par les délégués du personnel au mois d'octobre. Le rayon disques n'existera plus. La papeterie et le secteur jeunesse eux passeront du 3 au 7 rue Gambetta. Les employés redoutent désormais des licenciements.

Poitiers, France

5 suppressions de postes annoncées, mais certains en redoutent dix. Les employés du magasin Gibert Joseph à Poitiers sont inquiets car après l'annonce de la disparition du rayon disques, ils n'ont eu que peu d'informations.

La direction ne communique pas, seul fait vérifié : le rayon disques disparaît et la papeterie tout comme le rayon jeunesse déménagent. En cause : un bail non renouvelé dans les locaux actuels (situé 3 rue Gambetta) et qui expire le 30 mars prochain.

"Une institution"

Rares sont les clients au courant de la disparition du rayon disques. Mais pour Laetitia, c'est une institution qui s'en va :" Ça changeait quand même de la Fnac. On avait des conseils un peu plus pointus et les vendeurs sont proches des clients." Michael lui n'est pas étonné : " Ça faisait un moment que le rayon disque allait mal. Il diminuait d'années en années." Malgré tout le Poitevin de 32 ans reconnaît aimer venir dans le magasin lorsqu'il cherche un disque : "J'aime bien l'ambiance, le cadre et puis les conseils qu'on nous donne."

Et puis il y a ceux à qui ça ne fait pas grand chose. Audrey elle privilégie plutôt "la Fnac ou les grandes surfaces". Anna, 19 ans, n'achète que très peu de disques : "je vais plutôt écouter de la musique sur Internet ou alors grâce aux applications mobiles comme Deezer ou Spotify." Des applications qui ont fait du tort au secteur du disques. Un vendeur confie que l'un de ses amis musiciens ne s'est vu reversé que 3 centimes d'euros après 40 écoutes de son titre.

En attendant, la décision de fermer le rayon disque de Gibert Joseph à Poitiers semble être prise. La direction doit communiquer les détails du plan social ce jeudi 11 janvier.