Poitiers : le trafic des bus très perturbé ce mardi après un licenciement

La circulation des bus Vitalis est au ralenti ce mardi midi à Poitiers. En cause, une grève spontanée des chauffeurs après l'annonce d'une sanction disciplinaire visant un salarié, "un licenciement" précise le standard de l'opérateur de transport joint par téléphone.

Selon une source syndicale, "un agent de maîtrise avec 33 ans d'ancienneté s'est vu signifié son licenciement de façon soudaine et brutale, ce qui a mis le feu aux poudres. Alors que le climat social est déjà très tendu dans l'entreprise, la réaction a été immédiate avec un débrayage massif". Une trentaine de conducteurs a refusé de prendre le volant ce matin. Ils pourraient être une cinquantaine cet après-midi.

Impossible de dire pour l'instant si le mouvement va durer mais "tout le réseau est touché". Un CSE (comité social et économique) a débuté à 14h. Syndicats, représentants du personnel et direction devraient longuement aborder les événements des dernières heures. On ne connaît pas pour le moment le motif du licenciement.