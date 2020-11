Poitiers : les clients de retour dans les magasins de jouets pour préparer Noël

Parmi les commerces qui sont de nouveau ouverts au public, il y a les magasins de jouets. Pendant tous les dimanches du mois de décembre, les clients pourront venir y faire des achats. Cette réouverture est une opportunité pour les familles d'abord de choisir les cadeaux de Noël, mais aussi de profiter du confinement légèrement allégé. À Poitiers, ce week-end du 28 et 29 novembre, ils étaient au rendez-vous.

Dans les rayons entre les hélicoptères et les poupées, les visiteurs ont le choix pour trouver les cadeaux parfaits. Bénédicte est là avec sa fille pour une première sélection. "_On a fait la liste cette semaine avec les enfants_, donc du coup, on vient faire un tour, voir ce qu'il y a", explique-t-elle. Une première partie des présents est achetée sur-le-champ, l'autre attendra encore un peu.

Privilégier les commerces à Internet

Pour Philippine, c'était vraiment important de venir toucher, inspecter les jouets. "Ça nous permet de voir les choses, comparé à Internet ou on n'a pas forcément de visu sur les produits et là on a la visu", argumente-t-elle. Camille tient une boite de légumes en bois. Elle préfère aussi la sécurité de passer directement par un magasin. Elle justifie : "sur Internet, il y a aussi le délai de livraison qui n'est pas toujours respecté donc c'est mieux. Et puis au moins, on ne fait pas marcher certains sites internet, on fait marcher aussi les commerces près de chez nous."

Venir au magasin, c'est aussi une occasion de sortir pour Brigitte et ses trois enfants. "C'est la petite sortie de famille. Ça fait du bien et, à la fois, on choisit les cadeaux de Noël", raconte cette maman. Pour le directeur du magasin, l'affluence de ce premier week-end de réouverture a été bonne. Mais la vraie course aux cadeaux n'a pas encore démarré.