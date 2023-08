Poitiers : les commerçants inquiets au début d'une année de travaux sur le quartier du Pont-Neuf

"Sauvons le Pont-Neuf" indiquent des affiches collées un peu partout dans le quartier. Avec un gros sens interdit rouge, qui rappelle que la circulation va être très perturbée, voire impossible pendant les travaux, qui vont durer un an sur le quartier. Les riverains sont inquiets concernant les questions de stationnement. Quant aux commerçants, ils appréhendent l'avenir des boutiques, qui vont devenir très difficiles d'accès en véhicule.

Exemple des modifications de circulation qui auront lieu dans le quartier du Pont-Neuf - Grand-Poitiers

Si la totalité du quartier restera ouvert aux piétons et aux cyclistes, les possibilités de circuler en voiture évolueront au fil de l'année.

En rouge : inaccessible en voiture, en orange : accessible aux riverains, en vert : accessible à tous - Grand-Poitiers

"On fera un dépôt de bilan"

Didier craint que plus personne ne s'aventure dans le quartier, et de n'avoir donc plus aucun client dans son bar, en bas de la rue du Faubourg Pont-Neuf : "les trois-quarts des clients sont des personnes d'un certain âge, et ils viennent en voiture. Il faudra bien payer les impôts, l'électricité, le loyer. On se demande comment on fera s'il n'y a personne. On fera un dépôt de bilan". Même appréhension du côté du pharmacien Antoine Oliveau, qui s'inquiète également que les personnes à mobilité réduite du quartier ne puissent plus venir chercher leur traitement.

"La démocratie participative, on en est très loin"

Stéphane Hamache est tapissier décorateur dans le Pont-Neuf et président de l'association des commerçants du quartier. Aux craintes pour la stabilité économique de son entreprise, s'ajoute l'agacement des méthodes de la municipalité. Il dénonce un manque de concertation des habitants et des commerçants sur la mise en place des travaux. Il critique "des réunions où on nous présentait les choses. C'est de la communication, pas de la co-construction. La municipalité avait un projet initial qui était la démocratie participative, on en est très loin". L'un des principaux problèmes à terme est, pour lui, la suppression de toutes les places de parking en descente dans la rue principale.

De son côté, la mairie assure être dans l'échange avec les habitants du quartier. Et annonce qu'elle recherche "activement des places de parking", dans un objectif d'une cinquantaine sur la totalité du Pont-Neuf à la fin des travaux.