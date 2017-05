Poitiers : pour retrouver un emploi, ils font appel à Karim et ses séances de coaching

Le nombre de demandeurs d'emploi dans le Poitou a baissé au mois d'avril, surtout dans les Deux-Sèvres (-3%), mais aussi dans la Vienne (-2,4%). Pour aider les chômeurs à retrouver un travail, Karim Galland anime bénévolement des séances de coaching grâce à une méthode bien rodée... qui fonctionne !

Après la flambée du mois de mars, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1% en France en avril, selon les chiffres publiés par Pôle emploi mercredi soir. Fin avril, 3,471 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A (personnes sans activité tenues de recherche un emploi), soit 36.300 personnes de moins que fin mars.

Dans les Deux-Sèvres, le chômage a reculé de 3%, tandis que dans la Vienne il a baissé de 2,4%. Une baisse significative, même si le chômage chez les jeunes reste un phénomène qui persiste. Pour leur redonner confiance, le Poitevin Karim Galland, président de la Jeune Chambre économique de Poitiers, anime des séances de coaching une fois par mois lors de bistrots pour l'emploi.

La méthode Phemollant, recette miracle ?

Elle s'appelle la méthode Phemollant, sorte de recette miracle pour redonner une bonne dose de confiance aux demandeurs d'emploi. C'est tout un programme à appliquer explique Karim Galland : "Elle a pour objectif de redonner confiance en sa propre candidature en temps que demandeur d'emploi. Le but est de casser la spirale d'isolement très fréquente".

Le Poitevin Karim Galland, président de la Jeune Chambre économique de Poitiers, explique la méthode Copier

Des démarches à faire chaque jour : relances, envoi de candidatures, inscription dans toutes les agences d'emploi... Karim les accompagne dans toutes les démarches, et les pousse à voir le positif dans leur parcours : "L'état d'esprit est beaucoup plus positif ! On découvre alors qu'ils trouvent un emploi sans les agences".

"J'avais perdu toute motivation"

Trois de ses amis ont retrouvé un emploi en à peine quelques semaines. C'est le cas par exemple de Nicolas, qui était chômeur depuis le mois de février. Il vient tout juste de retrouver un travail dans l'insertion des séniors en entreprise : "J'avais perdu toute motivation, mais Karim a su me redonner une dynamique, me cadrer et surtout m'épauler. J'ai eu ce déclic grâce à lui, et j'ai retrouvé un poste dans la branche que je souhaitais".

Karim passe en moyenne une heure et demi à trois heures avec la personne. Un accompagnement bénévole qui pour l'instant n'a pas connu l'échec.

