Poitiers, France

60 % de ces intentions d'embauche concerne des personnels non saisonniers, bref des contrats longs et beaucoup de CDI, selon les réponses faites par les plus de 5000 entreprises qui ont répondu à l’enquête annuelle de Pole emploi. C'est dans le secteur de la santé, de l’hôtellerie restauration et du numérique que les demandes sont les plus fortes.

L'embellie aussi dans l'industrie

Ces intentions d'embauche concernent aussi deux domaines jusqu'à hier en panne, la construction et l'industrie : plus de 1000 recrutements sont envisagés dans ce dernier secteur d'activité. C'est une preuve supplémentaire de la solidité de la reprise et du coup d'une vraie confiance dans l'avenir des chefs d'entreprise. Confiance qui s'appuie sur des carnets de commande bien remplie avec une vision proche des six mois