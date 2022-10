Poitou : les dépôts de dossier de surendettement en baisse à la Banque de France

L'inflation est toujours au-dessus des 5% sur an au mois de septembre en France, néanmoins le nombre de dossier de surendettement est à la baisse : - 8,6% dans la Vienne et - 7,7% dans les Deux-Sèvres par rapport à l'an dernier. Mais les factures hivernales pourraient accélérer le nombre de dossier.

Au vu de l'inflation que l'on connaît avec 5,6% sur un an au mois de septembre, on aurait pu penser une explosion des dépôts de dossier pour surendettement. Et pourtant, pour l'instant la Banque de France constate l'inverse. "On est très surpris avec une baisse de -8,6% pour la Vienne et -7,7% pour les Deux-Sèvres", explique Christine Charrier, en charge de la commission surendettement à la Banque de France de Poitiers.

Cette situation s'explique grâce à plusieurs facteurs. "Avec le confinement, les gens ont moins consommé donc ils ont pu faire quelques économies, il y a eu des aides versées par la CAF notamment mais aussi des chèques énergie", analyse Christine Charrier.

Une baisse, mais jusqu'à quand ?

Au vu du contexte économique, la Banque de France s'attend à une hausse des demandes durant la période hivernale. L'association Crésus, qui aide les personnes en difficulté à monter les dossiers de surendettement, constate déjà un frémissement. "Depuis trois mois, il y a une augmentation", observe Jean-Pierre Etoubleau, responsable de l'association Crésus dans le Poitou.

À la porte de l'association Crésus, de plus en plus de personnes avec des dettes de loyer. "C'est la grande différence par rapport à avant où on avait davantage de dettes de crédit", ajoute-t-il. Il s'agit souvent de femmes qui vivent seules, avec plusieurs enfants à charge et leurs dettes peuvent aller jusqu'à 7.000 euros. Dans ce cas, l'association Crésus va accompagner le demandeur pour qu'il constitue un dossier de surendettement afin de demander de l'aide à la Banque de France.