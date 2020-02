Poivre et Sel, la plus vieille charcuterie rue du Mans à Laval ferme ses portes pour déménager

Laval, France

C'est un lieu chargé d'histoire pour les Lavallois. La charcuterie Poivre et Sel installée rue du Mans depuis 1932 baisse définitivement le rideau de sa boutique. Cette charcuterie traditionnelle, devenue une véritable entreprise où l'activité de traiteur représente désormais 60% du chiffre d'affaire, avait besoin de locaux plus spacieux. C'est donc une page qui se tourne pour de nombreux Lavallois qui venaient s'y approvisionner de générations en générations.

Didier, charcutier, travaille chez Poivre et Sel depuis 35 ans. © Radio France - Julie Pacaud

Car à l'origine cette boutique était un marchand de cycles. C'est le père Jouanneau qui décida s'installer ici en 1932, relate son fils Pierre. Il y fit des travaux, y installa un labo dans l'arrière boutique. "C'était des temps difficiles, mon père prenait ses cochons en campagne et il faisait toute la transformation ici, dans la boutique." Pierre y naît en 1941, dans les étages au dessus de la boutique, au sein d'une fratrie de six enfants. _"Fallait bosser !", se souvient-il. Avec son père, il travaille donc dans la charcuterie à une époque où le quartier était alors très animé. "Il y avait plein de commerces, une boucherie en face, un horloger, cinq épiceries, une pharmacie, trois coiffeurs,"_ se remémore Pierre. Le commerce est bon et la charcuterie Jouanneau se construit une solide réputation avec une viande de qualité. On y trouve aussi des rillettes, des galantines pendant les fêtes. En 1968, les choses changent avec l'arrivée des premières grandes surfaces et les fermetures successives des commerces du centre-ville mais la charcuterie Jouanneau tient bon. En 1976, Pierre Jouanneau prend la succession de son père et garde sa clientèle.

Une charcuterie à "l'excellente réputation"

Un des clients, Alain, âgé "94 ans et demi", s'en souvient bien. Installé avec sa famille dans le quartier en 1936, il venait déjà chez Jouanneau. "Elle avait une excellente réputation. J'avais des amis qui habitaient dans l'autre canton et qui travaillaient la ville pour venir chez Jouanneau," se rappelle ce client qui continue à venir ici quotidiennement. Un autre Alain, client lui aussi, vient ici depuis 30 ans et ne cesse de délecter des produits exposés en vitrine. "Pieds de porc vinaigrette par exemple, ils sont excellents ! Jambon à l'os, jambon cuit au torchon... et les tripes maison, attendez c'est super !" Ce client l'assure, il continuera à venir dans la prochaine boutique, rue Victor Boissel, à quelques centaines de mètre. continue à venir ici quotidiennement. Tandis que l'autre Alain, 94 ans et demi, ajoute : "Je la connais bien la rue Victor Boissel. J'étais jeunard j'avais une petite amie là-bas, c'était pendant l'Occupation."

Un espace de 300 mètres carrés

En 2007, Pierre Jouanneau raccroche son tablier et c'est alors Serge Boisseau qui reprend la boutique. "Auparavant j'étais responsable régional dans une société de restauration sur Nantes et c'est un concours d'opportunité, explique-t-il. Pour des raisons de cœur et professionnelles, je voulais revenir en Mayenne. J'ai fait une rencontre qui m'a annoncé que cette entreprise était à vendre et aller fermer. J'ai rencontré Pierre et en deux mois c'était fait, relate Serge Boisseau.

Il y a un âme, une histoire, quelque chose aussi qui parle aux clients, c'est un peu la madeleine de Proust de Laval.

"Sur la partie charcuterie on n'a pas changé grand chose. On est restés proche des recettes d'origine. Par contre on a développé autour de ça toute l'activité de traiteur. Aujourd’hui on travaille avec les entreprises, les particuliers." Désormais, 60 % du chiffre d'affaires est lié à l'activité de traiteur. Une entreprise qui se développe et qui embauche. En 2007, ils étaient quatre. Ils sont désormais 13 à travailler chez Poivre et Sel dont les locaux actuels sont devenus trop exigus. "On s'est aussi rendus compte que notre outil était devenu obsolète par rapport à la quantité que l'on produit aujourd'hui", explique Serge. "Et puis je voulais aussi me projeter dans les dix prochaines années et céder ou transmettre à terme une entreprise exploitable et qui donne envie." Le 5 mars prochain, toute l'équipe déménagera donc rue Victor Boissel, dans un espace deux fois plus grand, de 350 mètres carrés.