Pokémon, dinosaures, Barbie, salon de tatouage : voici les jouets en tête des ventes pour ce Noël 2022

Des cartes Pokémon, l'avion de Barbie, les chiens de la Pat' Patrouille, Dr Maboul ou même un salon de tatouage miniature. Voilà de quoi sera remplie la hotte du Père Noël cette année, pour garnir les souliers des enfants. Car malgré l'inflation, "le Noël des enfants ne sera pas sacrifié", indiquent les spécialistes du secteur à France Bleu . Voici les tendances des jouets de Noël cette année.

Pokémon, Barbie, Pat'Patrouille : les licences en tête des ventes

"LA tendance de ce Noël, c'est Pokémon à fond les ballons", prévient Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub. Les coffrets de cartes Pokémon apparaissaient en tête des ventes de l'enseigne la semaine dernière. "Mais ils vont bientôt disparaître de notre Top 10, car ils seront bientôt en rupture", prévient-il.

Le coffret Pokémon Pomdrapi Boosters, en tête des ventes chez JouéClub. - JouéClub

Autre hit des jouets sous licence**, Harry Potter et la Pat'Patrouille.** "Barbie revient aussi en force", annonce Elodie Valette, responsable communication de La Grande Récré. Et notamment l'avion de Barbie, qui rappellera forcément le sketch de Florence Foresti aux parents. Le Méga dressing de Barbie est aussi en tête de nombreuses listes au père Noël. Une tendance "poussée par le film 'Barbie', qui va sortir en juillet 2023", explique Elodie Valette.

L'avion de Barbie, un hit pour ce Noël 2022. - JouéClub

Les dinosaures en force

Les dinosaures sont aussi une tendance lourde de cette fin d'année, poussés sur le devant de la scène par le film Jurassic World, sorti l'été dernier. "Le jouet de l’année, c'est une marionnette de dinosaure appelée le Real FX Baby Blue, qui s'anime de façon impressionnante", explique Franck Mathais, de JouéClub. "Il bouge la tête, ronronne et ouvre la gueule. L'autre jour, il s'est mis en route alors que sa tête dépassait de mon sac dans le métro parisien. Mes voisins ont eu une de ces peurs !", rigole-t-il encore. La marionnette est aussi dans le top 3 de La Grande récré. "Au-delà de Jurassic World, tout ce qui tourne autour des dinosaures est un succès", explique Elodie Valette : les peluches, les jouets à fonction, les figurines ou encore les calendriers de l'avent.

Le Real Fx Baby Blue de Jurassic World. - JouéClub

Les jouets interactifs

D'ailleurs, la tendance des jouets interactifs se confirme. "Les peluches à fonction, avec des sons ou qui bougent, tout ce qui permet une interactivité avec l'enfant", explique Elodie Valette, de La Grande Récré. Comme le microscope vidéo interactif de VTech, élu jouet de l'année, dans le Top 10 des ventes de l'enseigne.

Le microscope interactif de VTech. - La Grande Récré

Un salon de tatouage plus vrai que nature

Un jouet réalise une poussée fulgurante dans les tops des ventes (4ème chez Joué Club) : le salon de tatouage miniature Crazy Chic, de Clementoni. Un jouet d'imitation au plus près de la réalité, avec un pistolet à feutre en guise d'aiguille de tatouage. Un jouet qui peut surprendre, mais qui n'étonne pas Franck Mathais outre mesure. "Les jouets représentent la société qui nous entoure, et de plus en plus de personnes sont tatouées autour de nous", rappelle-t-il. "Les enfants veulent ressembler à papa, maman ou tata avec leurs tatouages. Et plus un jouet est réaliste, plus les enfants pourront s'inventer leur monde avec", explique-t-il.

Le salon de tatouage Crazy Chic, de Clementoni. - JouéClub

Lego et Playmobil, les valeurs sûres

Comme chaque année, les Lego et Playmobil, parfois sous licence également (Star Wars, Harry Potter), sont également en tête de nombreuses listes au père Noël, et donc en bonne place dans les ventes.

Les Lego Ninjago, présents sur de nombreuses listes au père Noël. - JouéClub

Les jeux de société, un succès qui ne se dément pas

Les jeux de société restent également dans les Top 10 des ventes, avec Skyjo, Docteur Maboul, Puissance 4 ou Qui est-ce. "Docteur Maboul est présent depuis des décennies", rappelle Franck Mathais, de JouéClub. *Les enfants y jouent à l'école, au centre de loisirs ou chez les copains, donc ils le veulent à la maison."*Les parents sont d'autant plus partants qu'ils connaissent le jeu. "On peut y jouer seul, mais aussi contre les parents, et quand on est meilleur que les parents, c'est hyper valorisant pour l'enfant", sourit Franck Mathais.

Docteur Maboul, indémodable jeu de société. - JouéClub

"Depuis 2020 et les confinements, on observe un retour des jeux de société", confirme Elodie Valette, de la Grande Récré. "On a redécouverts ces activités intergénérationnelles, qui offrent des moments de partage en famille, et depuis deux ans, les ventes des jeux de société et des puzzles ne cessent d'augmenter". Exemple avec le Monopoly, les jeux de stratégie, ou encore les escape game ou les jeux d'apéro pour adultes. La Grande Récré a d'ailleurs créé un module de recherche, sur son site internet, pour trouver le jeu de société qui correspond aux goûts de chacun. De son côté, JouéClub, pour la deuxième année, édite un catalogue de Noël dédié aux adultes.

Les ventes de puzzle ont explosé depuis les confinements de 2020. - JouéClub

Les jouets responsables

Des emballages en carton recyclé ou sans plastique, des jouets fabriqués en France, des cuisines ou des trains en bois issus de forêts certifiées... "Le jouet responsable, c'est l'autre tendance qui se confirme", observe Elodie Valette, de La Grande récré. "C'est une vraie tendance sociétale, qui concerne tous les milieux", explique-t-elle. "Aujourd'hui, tous les clients sont attentifs à l'origine des produits." Le fabricant de jouets français Ecoiffier se fait notamment remarquer par ses jouets en plastique recyclé, pendant que l'enseigne propose un jeu d'échecs en bois FSC. "Des objets comme la conteuse Joyeuse, fabriquée en France, ont aussi de plus en plus de succès", analyse Franck Mathais. Certains combinent même plusieurs tendances, comme la batterie connectée en bois du fabricant Hape, qui combine "la noblesse du bois et de la magie de l'électronique", selon le fabricant. Il n'y a plus qu'à choisir !

La batterie connectée Magic Touch, de Hape. - JouéClub