Gironde : "des secteurs stratégiques recrutent" - Frédéric Toubeau, directeur régional Pôle Emploi

Frédéric Toubeau, directeur général de Pôle Emploi en Nouvelle-Aquitaine fait le point sur le marché du travail. Il pointe les secteurs qui recrutent : le sanitaire et social, la distribution, l'agriculture et la sécurité.

France Bleu Gironde : les agences Pôle Emploi ont rouvert le 18 mai dernier, dans quelles conditions ?

Frédéric Toubeau : On s'est préparé une semaine à l'avance avec la mise en place de référents sanitaires dans l'ensemble de nos agences. Aujourd'hui chaque demandeur d'emploi est accueilli avec du gel alcoolique et un masque si besoin. Les entretiens se font uniquement sur rendez-vous sauf pour les demandeurs d'emplois en situation d'urgence sur le champ de l'indemnisation.

Le marché de l'emploi a souffert et il va continuer à souffrir. Quelle est la situation aujourd'hui dans notre région ?

Notre situation en Nouvelle-Aquitaine est similaire à la situation nationale. On constate une hausse modérée du nombre d'inscription à Pôle Emploi en lien avec la fin des missions d'intérim ou de CDD. Par contre on a une baisse des sorties des fichiers parce qu'il y a eu moins de recrutements pendant le confinement. Le secteur le plus touché c'est l'hôtellerie-restauration. Notre région est très touristique et on espère beaucoup, avec les annonces du gouvernement cette semaine, que l'activité puisse reprendre dans les jours et les semaines à venir.

Certaines entreprises sont déjà dans la relance. Quels secteurs ?

A titre anecdotique on a des entreprises qui ont recruté des piqueurs et des piqueuses pour fabriquer des masques. Le gouvernement a mis en place une plate-forme, mobilisationemploi.gouv.fr, depuis le début du mois d'avril pour des secteurs stratégiques : le sanitaire et social (infirmières, aides-soignants). On a aussi besoin de monde dans la distribution et l'agriculture. Depuis quelques jours il y a aussi des opportunités dans la sécurité pour filtrer certaine structures et magasins.