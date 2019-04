Pôle emploi : 75 429 intentions de recrutement en Gironde

Bordeaux, France

En Gironde, 75 429 projets de recrutement sont annoncés, suite à la publication des résultats de l'enquête de Pôle emploi, "Besoins en Main-d'oeuvre". Le département enregistre 10 100 propositions supplémentaires par rapport à l'année dernière. "Tous les secteurs progressent en terme d'intentions d'embauche. En Gironde, c'est la sixième année que l'on constate cette progression", confirme Benoît Meyer, directeur territorial de Pôle Emploi Gironde. Par ailleurs, près d'un tiers des d'établissements girondins envisagent de recruter.

Des obstacles à l'embauche

Comme dans la région Nouvelle-Aquitaine, les projets d'embauche non saisonniers sont majoritaires (64,7%) dans le département. Agents d'entretien de locaux, aides à domicile et aide-soignants sont les emplois qui affichent le plus de propositions (plus de 8 000). Du côté des projets de recrutement saisonniers, viticulteurs, ouvriers agricoles et serveurs arrivent en tête avec 12 700 promesses. Avec un nombre de postes plus modeste, les secteurs de l'industrie et de la construction enregistrent cependant une forte augmentation du nombre d'intentions d'embauche pour cette année.

Mais comme tous les ans, une partie de ces intentions ne se finalise pas. "Un recrutement sur deux est difficile à réaliser. Pôle emploi développe ainsi de nombreuses actions pour lutter contre ces difficultés", précise Benoît Meyer. L'enquête "Besoins en Main d'oeuvre" est envoyée chaque année à 1,7 million d’établissements en France. En Nouvelle-Aquitaine, 43 000 ont répondu à cette étude. Cette forte participation permet ainsi à Pôle emploi d'anticiper les obstacles à l'embauche. "Nous allons pouvoir trouver des solutions au plus près des besoins des entreprises. Nous allons élargir les critères de recrutement, financer des formations et repérer des profils de personnes qui ne pensaient travailler dans certains secteur", affirme le directeur départemental. En 2018, 75% des intentions d'embauche girondines ont été réalisées.

Les résultats de l'enquête sont publiés sur le site de Pôle emploi

Clément Billardello