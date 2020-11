Pôle Emploi amortisseur social au temps du Covid-19

Cette année 2020 a donc été une année d'action pour Pôle Emploi car c'est pendant la crise qu'il faut préparer la relance. Quand on compare le 3e trimestre 2020 au 3e trimestre 2019, l'augmentation du nombre de chômeurs est nette, mais des signes encourageants existent.

Le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 6,9% au troisième trimestre alors qu'il avait bondit de 25% en avril quand les chômeurs qui ont une activité partielle n'ont plus eu d'activité du tout ! Mais ces deux derniers mois la situation semble se redresser et le niveau des offres enregistrées en septembre et octobre est similaire à celui de l'an passé.

Logiquement, le nombre d'offres d'emploi a chuté de 60% en mars et avril

Mais tous les secteurs ne sont pas égaux : dans le domaine de la santé par exemple les offres ont connu une augmentation de 10% surtout pour ce qui est des ASH agents de service hospitalier et des aides-soignants. 70 CDD par exemple, ont été embauché, depuis septembre, à l’hôpital d'Avignon.

Les activités de logistique, du BTP, les services à la personne, le maintien à domicile, les services aux entreprises (comme le nettoyage ou la comptabilité) ces activités ont retrouvé un certain dynamisme prometteur de retour à l'emploi.