Pôle Emploi : baisse généralisée du chômage au mois de février en Auvergne

Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1,12% par rapport à janvier sur l'ensemble de l'Auvergne. Le nombre de chômeurs est légèrement supérieur à 62 000 en catégorie A. La palme du recul mensuel revient au Puy-de-Dôme.

Le nombre de chômeurs auvergnats en catégorie A s'élève à 62.060 en février 2017. Un recul de 1,12% sur un mois. La diminution la plus importante concerne le département du Puy-de-Dôme (-1,3%). 30.740 Puydômois étaient inscrits dans la catégorie A en février. Le nombre de demandeurs d'emploi recule également dans l'Allier (-1%), dans le Cantal (1,1%) et en Haute-Loire (-0,8%).

Après les hausses de décembre et janvier, le chômage repart très légèrement à la baisse au niveau national (-0,1%), soit 3500 demandeurs d'emploi en moins. On comptabilise 3,46 millions de chômeurs en France métropolitaine (3,72 millions en comptant l'Outre-mer). L'indicateur est, en revanche, en hausse de 0,5% en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une petite activité, à 5,52 millions en métropole et 5,82 millions en France entière.